Chưa từng có: Thương hiệu khoai tây chiên lớn nhất Ai Cập dừng sản xuất tất cả các sản phẩm có in hình Lionel Messi

Thương hiệu khoai tây chiên Chipsy tại Ai Cập được cho là đã dừng sản xuất các sản phẩm và bao bì mang hình Lionel Messi, sau khi đội tuyển nước này thất bại trước Argentina tại World Cup 2026.

Theo các nguồn tin riêng của tờ Cairo24, Chipsy đã ngừng sản xuất toàn bộ những gói sản phẩm và bao bì sử dụng hình ảnh của ngôi sao người Argentina. Đây là các sản phẩm được tung ra trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá gắn với World Cup 2026.

Bài báo tiếng Ả Rập cho biết các bao bì mang hình Messi đã được sản xuất trước khi World Cup khởi tranh. Tuy nhiên, Cairo24 không công bố số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng, thời điểm cụ thể quyết định được đưa ra hay việc các sản phẩm đã có mặt trên thị trường có tiếp tục được phân phối hay không.

Thông tin xuất hiện sau trận Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Kết quả trận đấu khiến đội tuyển Ai Cập phải dừng bước, đồng thời tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận nước này.

Cairo24 chỉ dẫn các nguồn tin riêng và không cho biết quyết định dừng sản xuất xuất phát từ phía lãnh đạo Chipsy hay PepsiCo Egypt. Bài báo cũng không đề cập việc thu hồi, tiêu hủy hoặc ngừng bán những sản phẩm đã được đưa ra thị trường. Vì vậy, thông tin hiện mới dừng lại ở việc doanh nghiệp được cho là không tiếp tục sản xuất các lô hàng và bao bì mang hình Messi.

Chipsy là một thương hiệu khoai tây chiên phổ biến tại Ai Cập, thuộc sở hữu của tập đoàn thực phẩm và đồ uống PepsiCo. Trên trang web chính thức, PepsiCo cũng liệt kê Chipsy trong danh mục các thương hiệu đồ ăn nhẹ đang được kinh doanh tại thị trường Ai Cập.

Nếu thông tin do Cairo24 đăng tải được xác nhận, việc dừng sản xuất giữa một chiến dịch tiếp thị lớn có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí. Bao bì đã được thiết kế, in ấn và đưa vào kế hoạch sản xuất có thể phải thay thế; lịch vận hành dây chuyền, khâu đóng gói và phân phối cũng có thể cần được điều chỉnh.

Mức độ ảnh hưởng thực tế sẽ phụ thuộc vào lượng bao bì còn tồn, số sản phẩm đã hoàn thành và thời hạn ban đầu của chiến dịch. Hiện Cairo24 không đưa ra bất kỳ số liệu nào về chi phí, quy mô sản xuất hoặc thiệt hại tài chính liên quan.

Việc dừng sản xuất, nếu có, cũng không đồng nghĩa với thu hồi toàn bộ sản phẩm đang được bán trên thị trường. Bài báo gốc chỉ sử dụng cách diễn đạt “dừng sản xuất”, không cho biết Chipsy có yêu cầu các nhà bán lẻ loại bỏ những gói hàng mang hình Messi khỏi kệ hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, PepsiCo Egypt chưa đưa ra phản hồi hoặc thông báo chính thức về thông tin do Cairo24 đăng tải.

Theo: Cairo24﻿