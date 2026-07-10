Thị trường đảo chiều: Giá vàng và chứng khoán tăng mạnh, dầu thô giảm sâu

Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.130,58 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 1,4%, chốt ở mức 4.140,80 USD/ounce.

Theo ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, lực mua bắt đáy đã quay trở lại sau khi giá vàng giảm mạnh trong phiên trước. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, diễn biến của kim loại quý vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Bob Haberkorn nhận định, nếu Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn, giá vàng và bạc có thể tiếp tục đi lên. Ngược lại, nếu cơ quan này phát tín hiệu cần tiếp tục nâng lãi suất, cả hai kim loại quý sẽ đối mặt với áp lực giảm giá.

Giá vàng phục hồi mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong một báo cáo mới công bố, HSBC đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống còn 4.560 USD/ounce từ mức 4.864 USD/ounce trước đó. Dự báo cho năm 2027 cũng được điều chỉnh giảm từ 5.000 USD xuống 4.925 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 3,4% lên 60,25 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.615,25 USD/ounce; palladium tăng 3,3%, đạt 1.253,25 USD/ounce.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên giao dịch tích cực khi nhà đầu tư quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ, bất chấp những diễn biến mới tại Trung Đông.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,27%, S&P 500 tăng 0,81%, còn Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 1,3%. Chỉ số MSCI theo dõi thị trường chứng khoán toàn cầu cũng tăng 0,72%.

Đà tăng của chứng khoán diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran cùng thông báo tiến hành các cuộc tấn công quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Trái ngược với diễn biến của thị trường cổ phiếu, giá dầu quay đầu giảm sau cú tăng mạnh trong phiên trước. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,3%, xuống còn 71,83 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 2,5%, còn 76,05 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng, thị trường dầu mỏ đang điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó, dù hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch của dầu mỏ toàn cầu tiếp tục suy giảm do những bất ổn tại Trung Đông.