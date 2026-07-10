TCBS đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách tiếp tục khẳng định cam kết của TCBS trong việc tuân thủ pháp luật, minh bạch trong hoạt động và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Trước đó, theo danh sách Top 10 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam thuộc chuỗi bảng xếp hạng PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước, cập nhật dựa trên số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024, TCBS nằm trong Top 3 công ty chứng khoán dẫn đầu với hơn 1.600 tỷ đồng ngân sách nộp nhà nước. Tổng số nộp ngân sách của ba công ty chứng khoán dẫn đầu ngành chiếm hơn 1/3 tổng số nộp của toàn ngành. Trong năm 2025, TCBS tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước với mức tăng trưởng 47% so với năm 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, TCBS đặt kế hoạch doanh thu 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.535 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 18% so với kết quả thực hiện năm 2025 (sau khi loại trừ khoản thu nhập một lần phát sinh trong quý 4/2025).

Quý 1/2026, TCBS ghi nhận doanh thu 2.783 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.458 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 37% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 21/10/2025 với mã chứng khoán TCX, TCBS tiếp tục ghi nhận quy mô vốn hóa thuộc nhóm lớn nhất thị trường. TCX hiện nằm trong nhóm 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất HOSE với giá trị vốn hóa bình quân đạt 116.532 tỷ đồng tính đến ngày 30/06, và được nhiều tổ chức đánh giá có khả năng gia nhập rổ chỉ số VN30 trong kỳ rà soát quý 3/2026. Theo kế hoạch, HOSE dự kiến công bố kết quả rà soát vào ngày 15/07/2026.