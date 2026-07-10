Chứng khoán "đỏ lửa" cuối tuần, VN-Index mất hơn 12 điểm dù khối ngoại mua ròng gần 1.400 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh trên diện rộng, khiến dòng tiền bắt đáy không đủ sức hấp thụ lượng cung lớn. Hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận diễn biến tiêu cực, kéo các chỉ số chính đồng loạt đi xuống.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 12,36 điểm xuống còn 1.828,34 điểm. HNX-Index mất 2,91 điểm về 303,76 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,28 điểm xuống 128,33 điểm.

Trên sàn HoSE, sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo với 224 mã giảm giá, trong đó có 3 cổ phiếu giảm sàn, trong khi chỉ có 90 mã tăng giá, gồm 3 mã tăng trần.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán khá mạnh khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. TCB giảm 2,26%, VPB mất 2,02%, CTG giảm 1,03%, ACB giảm 1,1%, STB giảm 1,27%, TPB giảm 1,54%... Ở chiều ngược lại, chỉ một số ít mã vẫn giữ được đà tăng như SSB tăng 1,88%, LPB tăng 1,91%, NAB tăng 0,38% và NCB nhích 0,2%.

Đáng chú ý, nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của làn sóng bán ra khi hầu hết cổ phiếu đều giảm sâu. VIX mất 3,74%, TCI giảm 3,32%, ORS giảm 4,2%, VCI giảm 2,59%, CTS giảm 2,45%, FTS giảm 2,72%... phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp tăng trước đó.

Diễn biến tại nhóm bất động sản có phần tích cực hơn khi ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Một số cổ phiếu lớn vẫn duy trì được sắc xanh như VIC tăng 0,9%, DXG tăng 0,42%, DIG tăng 0,41% và DXS tăng 1,01%.

Đặc biệt, dòng tiền đầu cơ bất ngờ tìm đến nhóm bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ, giúp SCR tăng kịch trần 6,91%, KHG tăng 4,09% và VRC tăng 5,39%.

Cổ phiếu SCR là một trong những cổ phiếu bất động sản bất ngờ hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư trong phiên 10/7.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực điều chỉnh, với VHM giảm 1,14%, VRE giảm 2,04%, NLG giảm 1,67%, KDH giảm 1,69%, PDR giảm 1,06%, TAL giảm 4,92% và BCM giảm 3,37%.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo. GEX giảm 2,56%, GMD giảm 1,05%, GEE giảm 1,11%, VCG giảm 2,17%, PC1 giảm 2,97%, HPG giảm 1,08% và FPT giảm 2,08%.

Sau chuỗi phiên tăng mạnh, nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời đáng kể. BSR giảm 3,23%, PVD giảm 2,4%, GAS giảm 2,34%, PVT giảm 2,83% và PVP giảm 2,33%.

Trong khi đó, nhóm bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. PNJ lao dốc 6,8%, trở thành một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất nhóm. MWG giảm 2,42%, VPL giảm 1,08% và FRT giảm 1,39%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh và góp phần hạn chế đà giảm của thị trường như VNM tăng 1,62%, SBT tăng 0,24% và CSM tăng 2,87%.

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại quay lại mua ròng gần 1.400 tỷ đồng trên toàn thị trường, qua đó phần nào cải thiện tâm lý giao dịch.

Tâm điểm giải ngân của khối ngoại là VIC với giá trị mua ròng hơn 1.679 tỷ đồng. Xếp sau là VNM với 196,12 tỷ đồng, MBB đạt 66,2 tỷ đồng và TIN đạt 35,31 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 119 tỷ đồng. Tiếp theo là VPB với 82,25 tỷ đồng, VCB gần 45,63 tỷ đồng và SSI khoảng 44,6 tỷ đồng.

Việc khối ngoại duy trì quy mô mua ròng lớn cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang đánh giá tích cực đối với một số cổ phiếu dẫn dắt. Tuy nhiên, áp lực chốt lời trong nước vẫn chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần, khiến thị trường chưa thể lấy lại cân bằng và khép lại tuần giao dịch với diễn biến kém tích cực.