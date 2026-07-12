Dragon Capital dự báo loạt "tin vui" cho thị trường chứng khoán thời gian tới

Sau 6 tháng đầu năm chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, Dragon Capital cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng thích ứng tốt trước cú sốc giá dầu, chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại. Trong bối cảnh đó, VN-Index vẫn chinh phục các mức đỉnh mới.

Trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm 2026, Dragon Capital nhận định triển vọng thị trường sẽ được định hình bởi ba động lực chính gồm đẩy mạnh đầu tư công và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp từ tháng 9/2026 và mặt bằng định giá đang ở mức hấp dẫn.

Kinh tế được kỳ vọng tăng tốc trong nửa cuối năm

Dragon Capital đánh giá tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng. GDP tăng 8,18%, mức cao nhất của nửa đầu năm kể từ khi dữ liệu được công bố vào năm 2011.

Đầu tư tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế khi vốn FDI giải ngân đạt 13 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong khi vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 34,7 tỷ USD, tăng 61%, chủ yếu đến từ Singapore và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước tiếp tục cải thiện với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%, còn lượng khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%.

Theo Dragon Capital, điểm cần lưu ý là cán cân thương mại thâm hụt 16,7 tỷ USD trong nửa đầu năm do nhập khẩu tăng 33,4%, cao hơn mức tăng 21% của xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn kim ngạch nhập khẩu đến từ máy móc và nguyên vật liệu đầu vào, phản ánh sự chuẩn bị cho các đơn hàng trong tương lai.

Ở góc độ lạm phát, Dragon Capital cho biết việc Chính phủ sử dụng thặng dư ngân sách để bình ổn giá xăng dầu đã giúp lạm phát bình quân 6 tháng đầu năm duy trì ở mức 4,38%, thấp hơn ngưỡng mục tiêu 4,5%, trong khi CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước.

Theo kịch bản cơ sở, Dragon Capital dự báo GDP cả năm 2026 có thể tăng 9,3%, đồng nghĩa tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt khoảng 10,5%, nhờ FDI và đầu tư công tăng tốc trở lại. Quỹ đầu tư này cũng kỳ vọng giá dầu Brent giảm về khoảng 80 USD/thùng, việc gia hạn giảm thuế nhiên liệu cùng thặng dư ngân sách sẽ tiếp tục giúp kiểm soát áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm.

Thanh khoản được kỳ vọng cải thiện, lãi suất có thể đã tạo đỉnh

Theo Dragon Capital, thanh khoản là rào cản lớn nhất của thị trường trong nửa đầu năm. Đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng đạt 7,41%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 4,3%, khiến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) lên mức cao kỷ lục và lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm tăng lên 8%.

Để tháo gỡ áp lực này, nhiều chính sách đã được ban hành, gồm nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lên 40%; điều chỉnh cách tính tỷ lệ LDR đối với tiền gửi Kho bạc Nhà nước; đồng thời cho phép Kho bạc Nhà nước gửi lượng tiền nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại vượt giới hạn trước đây.

Dragon Capital cho rằng cùng với việc đầu tư công được đẩy nhanh và mặt bằng lãi suất huy động hiện cao hơn lãi suất của Fed, áp lực thanh khoản sẽ dần được cải thiện vào cuối năm. Theo quan điểm của quỹ đầu tư, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng đã đạt đỉnh và sẽ từng bước hạ nhiệt, qua đó giảm bớt rào cản đối với định giá thị trường cổ phiếu.

Đầu tư công và nâng hạng thị trường sẽ là hai động lực quan trọng

Dragon Capital đánh giá đầu tư công sẽ là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong nửa cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công tăng 13,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 31,1% kế hoạch năm. Theo Dragon Capital, tiến độ giải ngân nhiều khả năng sẽ được đẩy nhanh trong những tháng cuối năm khi Chính phủ tăng cường giám sát trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã đưa các khoản vay cho nhiều dự án hạ tầng chiến lược ra ngoài hạn mức tăng trưởng tín dụng hằng năm, với quy mô tín dụng khoảng 750.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2033. Theo Dragon Capital, cùng với chu kỳ giải ngân FDI và kế hoạch đầu tư công tập trung vào nửa cuối năm, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với thị trường chứng khoán, Dragon Capital cho rằng dấu mốc đáng chú ý nhất là việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Quỹ đầu tư ước tính sự kiện này có thể thu hút khoảng 1,5-2 tỷ USD dòng vốn thụ động trong vòng một năm tới. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng đang thúc đẩy nhiều cải cách nhằm nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước, đơn giản hóa quy trình IPO và nâng cấp hạ tầng giao dịch.

Theo Dragon Capital, bên cạnh dòng vốn từ nâng hạng, thị trường còn có thể được hỗ trợ bởi nhiều thương vụ IPO quy mô lớn với tổng giá trị ước khoảng 35.000-40.000 tỷ đồng, trong đó có Điện Máy Xanh và CP Vietnam, góp phần gia tăng quy mô và sự đa dạng của thị trường chứng khoán.

Cuối cùng, Dragon Capital cho rằng định giá vẫn là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Quỹ đầu tư nhận định thị trường đang giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn và sẽ còn dư địa mở rộng nếu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với sự cải thiện của thanh khoản trong nửa cuối năm.