Đâu là công nghệ đắt giá nhất trong “kỳ quan” tái hiện 4.000 năm lịch sử VN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Kỳ quan này là chương trình “Đất Nước Thiên Hùng Ca” . Mới đây, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tổ chức công diễn chính thức chương trình này từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội).

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” được coi là xứng tầm “kỳ quan sân khấu”. Chương trình gồm 6 chương, lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm lịch sử Việt Nam qua nghệ thuật trình diễn nhập vai kết hợp âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại, cùng với kỹ năng trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ xiếc. Đây là chương trình nghệ thuật được phát triển theo mô hình sân khấu nhập vai (Immersive Theatre) kết hợp múa, xiếc, trình diễn trên không cùng hệ thống sân khấu cơ khí và 12 công nghệ trình diễn hiện đại.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” chỉ kéo dài trong 75 phút nhưng mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc cùng trải nghiệm đa giác quan khi vừa theo dõi câu chuyện sân khấu đồng thời trở thành một phần của chương trình. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của chương trình đặc biệt này chính là công nghệ.

Một phân cảnh ấn tượng trong chương trình "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

Nhân dịp “Đất Nước Thiên Hùng Ca” chính thức công diễn, ở bên lề sự kiện, ông Nguyễn Đức Nam, quản lý sản xuất chương trình nghệ thuật này, đã có chia sẻ về các công nghệ sử dụng trong chương trình. Theo ông, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” có tổng mức đầu tư lên đến hàng chục triệu USD. Trong đó, công nghệ chiếm 30% - 40% tổng chi phí. Dự án này cũng đánh dấu sự tiên phong ở Việt Nam trong việc tích hợp 12 loại hình công nghệ sân khấu hiện đại nhất hiện nay.

Công nghệ đắt nhất trong "Đất Nước Thiên Hùng Ca" là gì?﻿

Ông Nguyễn Đức Nam, người mang những công nghệ về sân khấu "Đất Nước Thiên Hùng Ca", chia sẻ bên lề ngày công diễn chính thức đầu tiên.

Ông Nguyễn Đức Nam cho biết: “Trong số 12 công nghệ này, công nghệ đắt tiền nhất chính là màn LED panorama quy mô lớn. Hiện tại, ở Việt Nam chưa có một nhà hát nào sử dụng công nghệ màn hình LED Panorama trên viền sân khấu như vậy.

Chúng tôi đang sử dụng màn LED với độ mịn rất lớn, lên đến 4.5, và với diện tích 1200 m2, chi phí để thực hiện màn LED này rất lớn. Ngoài việc nhìn thấy hệ thống màn LED khủng, đằng sau đấy chúng tôi còn có hệ thống cơ khí để đưa đẩy màn LED giúp chuyển cảnh sân khấu rất nhanh”.

Ở một số cảnh, ban đầu là nguyên một màn LED nhưng sau đấy lại là một sân khấu nằm trong màn LED. “Đây chính là một trong những công nghệ về sân khấu gắn với màn LED mà chúng tôi khá tự tin và nó đứng hàng đầu Việt Nam”, ông Nam nhấn mạnh.

Một màn xiếc cối xay lúa trong chương trình.

Về công nghệ khó nhất để đưa vào sân khấu “Đất nước Thiên Hùng Ca”, theo ông Nguyễn Đức Nam, đó là sân khấu nước và vòi phun (với hơn 1.000 vòi phun trên sân khấu và gần 100 vòi phun tại khu vực khán đài).

“Các hệ thống công nghệ chúng tôi đưa vào đây không phải có sẵn mua về lắp đặt, mà được may đo theo thực tế mặt bằng tại nhà hát. Cụ thể, khi đưa hệ thống sân khấu nước cộng với hệ thống vòi phun nước vào nhà hát, chúng tôi cần tính toán những bể nước dự trữ, tính toán hệ thống phun nước phù hợp”, ông Nam phân tích.

“Công nghệ càng hiện đại càng phải vô hình”

Sân khấu nước và hệ thống vòi phun ấn tượng của show "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

Ngoài ra, chương trình còn trang bị gần trăm màn hình LED ma trận bố trí ở phía trong, hệ thống cơ khí phức tạp để đưa đẩy màn hình, qua đó tạo ra những lớp diễn bất ngờ…

“Thực tế, chúng tôi không chỉ đồng bộ giữa âm thanh và ánh sáng mà chúng tôi còn đồng bộ cả một thế giới số với thế giới vật lý trên sân khấu. Để làm được điều này, chúng tôi sử dụng đến hệ thống điều khiển trung tâm DMX. Đây là một hệ thống rất hiện đại, hoàn toàn tự động và loại bỏ rủi ro về yếu tố con người trong show diễn”, ông Nguyễn Đức Nam cho biết thêm.

Tuy nhiên, Quản lý sản xuất của “Đất nước Thiên Hùng Ca” nhấn mạnh công nghệ sẽ giúp đẩy cảm xúc của khách hàng lên trong từng cảnh diễn. Ê-kíp sản xuất chương trình không hiện đại hóa văn hóa lịch sử, thay vào đóchỉ sử dụng công nghệ để đưa văn hóa lịch sử đến gần tất cả khán giả hơn. Bởi khi đưa công nghệ vào, thay vì khán giả ngồi xem show, họ sẽ chính là một nhân vật trong show, chính là nhân vật trong dòng chảy của lịch sử.

Trên cả công nghệ, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các khán giả tại ngày công diễn đầu tiên.

Ông Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh, công nghệ càng hiện đại càng phải vô hình. “Chúng tôi muốn khi khán giả đến với show diễn, điều họ đọng lại sau show diễn không phải là nhớ về những hiệu ứng công nghệ mà nhớ về những cảm xúc cũng như nhớ về những câu chuyện họ đã được xem trong show. Đấy là điều tôi muốn truyền tải và đưa thông điệp đến tất cả khán giả”, ông bày tỏ.

"Đất Nước Thên Hùng Ca" dài 75 phút, gồm 6 chương, lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm lịch sử Việt Nam.