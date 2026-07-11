Tổng Giám đốc PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu giữa "cơn bão" kim cương

Ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích thực hiện giao dịch của Tổng Giám đốc PNJ được công bố là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phan Quốc Công không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PNJ nào (chiếm tỷ lệ 0%). Nếu giao dịch diễn ra thành công, người đứng đầu ban điều hành PNJ sẽ nâng sở hữu lên 1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy - em trai của Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, đã gửi thông báo đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ. Thời gian giao dịch dự kiến của ông Duy diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa thông báo đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 8/7.

Quyết định mua vào cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục rơi sâu về vùng đáy 1 năm. Cổ phiếu này đã giảm 45% so với đỉnh hồi cuối tháng 1 xuống mức 46.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 24.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu liên tục rơi sâu, HĐQT PNJ vừa thông báo ngày 17/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ mới, PNJ cần xử lý 169.559 cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu theo quy định.

Đà giảm của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

PNJ cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.