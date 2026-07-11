Transimex Logistics (TOT) lần đầu huy động trái phiếu, thu về 100 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Transimex Logistics (HNX: TOT) đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TOT12601 với tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm và áp dụng mức lãi suất cố định 9,5%/năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp hoàn tất việc phát hành ngay trong ngày 3/7/2026. Theo kế hoạch, lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 3/7/2029.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là đơn vị lưu ký, trong khi Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam tham gia với vai trò tổ chức liên quan.

Dữ liệu từ HNX cho thấy đây là lần đầu tiên Transimex Logistics huy động vốn thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp, đánh dấu bước mở rộng kênh huy động vốn của doanh nghiệp logistics này.

Về tình hình kinh doanh, Transimex Logistics khởi đầu năm 2026 với kết quả tăng trưởng tích cực. Trong quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ doanh thu cải thiện, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,6 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức 2,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Transimex Logistics hiện là công ty con của CTCP Transimex (HoSE: TMS). Tính đến ngày 31/3/2026, Transimex nắm giữ 82,29% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu TOT đứng tại mức 14.900 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Đáng chú ý, mã cổ phiếu này không ghi nhận giao dịch trong phiên, khiến thanh khoản ở mức 0.

Với mức thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Transimex Logistics đạt khoảng 155 tỷ đồng.

Trong khi Transimex Logistics mới lần đầu tiếp cận kênh trái phiếu doanh nghiệp, công ty mẹ Transimex đã có kinh nghiệm huy động vốn trên thị trường này từ năm 2019.

Hiện, Transimex còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu TMSH2126001 có giá trị phát hành ban đầu 300 tỷ đồng và dự kiến đáo hạn vào ngày 13/8/2026. Trước đó, vào tháng 8/2024, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 180 tỷ đồng, qua đó đưa dư nợ trái phiếu còn lưu hành xuống còn 120 tỷ đồng.

Việc Transimex Logistics lần đầu huy động 100 tỷ đồng trái phiếu diễn ra chỉ hơn một tháng trước thời điểm công ty mẹ phải thanh toán lô trái phiếu còn lại đã thu hút sự chú ý của thị trường. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa công bố mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cũng như chưa có thông tin cho thấy số tiền huy động sẽ được sử dụng để hỗ trợ công ty mẹ.

Dù vậy, trong bối cảnh thời điểm phát hành và thời gian đáo hạn của lô trái phiếu tại Transimex khá gần nhau, giới quan sát cho rằng thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các động thái sử dụng nguồn vốn của Transimex Logistics cũng như kế hoạch tất toán nghĩa vụ trái phiếu của Transimex trong thời gian tới.