Bitcoin quanh mức 64.000 USD, dữ liệu hé lộ lực mua trở lại từ các "cá voi" Mỹ

Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin ngày 11/7 quanh mốc 64.000 USD, giảm nhẹ 0,1% trong 24 giờ qua. Trước đó, nhiều lần tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vượt ngưỡng 64.500 USD. Nhiều chuyên gia dự đoán nếu vượt qua ngưỡng 65.000 USD, Bitcoin có thể lấy lại mốc 67.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin. Nguồn: Trading View.

Dấu chân các "cá voi" Mỹ ngày càng rõ nét

Trong một bài đăng ngày 10/7, nền tảng phân tích CryptoQuant cho rằng sự tăng giá của Bitcoin trong tháng 7 là do các nhà đầu tư lớn (cá voi) có trụ sở tại Mỹ.

Cụ thể, Coinbase Premium (chênh lệch giá giữa cặp BTCUSDT của Coinbase và Binance) đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về đà mua “đang mạnh trở lại”.

“Chỉ số Coinbase Premium cho cả BTC và ETH vẫn ở vùng âm, nhưng cả hai đều đã bật lên từ mức thấp cục bộ”, Burak Kesmeci viết.

“Thêm vào đó, cả hai chỉ số đều đã lấy lại được đường trung bình động đơn giản 14 ngày (SMA14). Đây là lý do đằng sau sự tăng giá của Bitcoin từ 58.000 lên 64.000, và sự tăng giá của Ethereum từ 1.500 USD lên 1.750 USD”, Kesmeci viết.

Kesmeci đề cập đến đường trung bình động đơn giản 14 ngày của Chỉ số Coinbase Premium. Như Cointelegraph đã đưa tin, chỉ số này đã trải qua phần lớn năm 2026 ở vùng âm, ngụ ý nhu cầu yếu từ cả các nhà đầu tư lớn và nhỏ trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Mỹ.

“Một lần nữa, hoạt động của các nhà đầu tư lớn tại Mỹ đang chứng minh là điểm dữ liệu hàng đầu cho hướng xu hướng. Những thay đổi chế độ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều có thể được đọc thông qua chỉ số này,” Kesmeci viết tiếp.

Chỉ số hiện đang ở mức -0,08, theo dữ liệu của CryptoQuant, lần cuối cùng chuyển sang tích cực trên khung thời gian hàng ngày là hơn hai tháng trước.

“Tình hình hiện tại là chất xúc tác cho sự phục hồi ngắn hạn - nhưng để có một sự thay đổi chế độ dài hạn thực sự, chỉ số này cần phải vượt lên trên mức 0,” Kesmeci kết luận.

Như Cointelegraph đã đưa tin, nhu cầu từ các tổ chức cũng đang được các nhà đầu tư trên thị trường chú ý.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chứng kiến dòng vốn ròng đầu tiên sau chuỗi thua lỗ kỷ lục 2,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, dữ liệu từ công ty đầu tư Farside Investors có trụ sở tại Anh cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn nhạy cảm với ngay cả những biến động nhỏ về giá Bitcoin.

Phân tích một loạt các chỉ số, nhà cung cấp tài chính tiền điện tử Bitcoin Suisse đã đưa dữ liệu dòng tiền ETF vào như một tín hiệu cho thấy tình trạng hiện tại trên thị trường đã thay đổi.

“Tám tuần liên tiếp dòng tiền ETF chảy ra. Bitcoin ở mức thấp nhất trong 21 tháng. Tuần này, điều gì đó đã thay đổi,” họ nói với những người theo dõi X trong một chuỗi bài đăng vào 10/7.

Thế Trần