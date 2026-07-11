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Chốt ngày hủy niêm yết 1,2 tỷ cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Chốt ngày hủy niêm yết 1,2 tỷ cổ phiếu

Cả hai mã đều đang bị rơi vào diện bị đình chỉ giao dịch của HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định huỷ niêm yết với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) và cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI (mã TCD) từ ngày 15/7/2026.

Trước đó, HOSE đã có thông báo liên quan tới việc huỷ niêm yết hai mã cổ phiếu trên. Cụ thể, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến Bamboo Capital, đến thời điểm hiện tại, BCG vẫn chưa thực hiện báo cáo và công bố thông tin các Báo cáo tài chính (BCTC) sau: BCTC kiểm toán năm 2024 (riêng và hợp nhất); BCTC kiểm toán năm 2025 (riêng và hợp nhất); BCTC soát xét bán niên năm 2025 (riêng và hợp nhất); BCTC Quý 1 năm 2025 (riêng và hợp nhất); BCTC Quý 2 năm 2025 (riêng và hợp nhất); BCTC Quý 3 năm 2025 (riêng và hợp nhất); BCTC Quý 4 năm 2025 (riêng và hợp nhất) và BCTC Quý 1 năm 2026 (riêng và hợp nhất) đến HOSE.

Do vậy, cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trong khi đó, HOSE cho biết đã nhận được báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024, 2025 (riêng và hợp nhất) của TCD do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán. Tại các báo cáo kiểm toán độc lập, Công ty kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2024 và BCTC năm 2025 của TCD (Báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm).

Như vậy, cổ phiếu TCD của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Trên sàn chứng khoán, Bamboo Capital hiện niêm yết hơn 880 triệu cổ phiếu, trong khi TCD niêm yết gần 336 triệu cổ phiếu. Hiện 2 mã này đều đang bị rơi vào diện bị đình chỉ giao dịch của HOSE.

An Thái

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