Chứng khoán An Bình báo lãi 6 tháng đầu năm kỷ lục, bằng cả năm 2025

Tăng trưởng mạnh trên nhiều mảng kinh doanh

Theo kết quả kinh doanh ước tính, lợi nhuận trước thuế của ABS trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 600% so với quý I, phản ánh sự bứt phá rõ nét về hiệu quả hoạt động trong quý vừa qua.

Động lực tăng trưởng đến từ sự khởi sắc đồng thời của nhiều mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, hoạt động đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ước đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng trên 700% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong chiến lược đầu tư, khả năng quản trị danh mục linh hoạt cũng như việc tận dụng tốt diễn biến tích cực của thị trường.

Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu ước đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 17% tổng doanh thu hoạt động. Đây tiếp tục là nguồn thu ổn định, phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư gia tăng cùng với thanh khoản thị trường.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán ước đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư vào nền tảng công nghệ nhằm cải thiện trải nghiệm giao dịch.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của ABS ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với đầu năm. Quy mô tài sản tiếp tục được mở rộng nhờ gia tăng danh mục tài sản tài chính và dư nợ cho vay ký quỹ, qua đó củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hoàn tất tăng vốn, mở rộng dư địa tăng trưởng

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, ABS đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 3.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được ưu tiên bổ sung cho các hoạt động kinh doanh trọng tâm như đầu tư tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu), đầu tư giấy tờ có giá và mở rộng hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh các công ty chứng khoán đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của thị trường, đặc biệt đối với hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư. Với quy mô vốn điều lệ mới, ABS có thêm dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng khả năng phục vụ khách hàng.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán An Bình cho biết: "Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển mà ABS đã kiên định theo đuổi trong thời gian qua, với trọng tâm là nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa nguồn thu, đầu tư cho công nghệ và lấy khách hàng làm trung tâm. Việc hoàn tất tăng vốn điều lệ không chỉ giúp Công ty mở rộng quy mô hoạt động mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng năng lực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, đồng thời đón đầu các cơ hội tăng trưởng mới của thị trường."

"Chúng tôi tin tưởng rằng với nền tảng tài chính được củng cố, chiến lược phát triển rõ ràng và sự đồng hành của cổ đông, khách hàng cùng các đối tác, ABS có đầy đủ điều kiện để hoàn thành và hướng tới vượt các mục tiêu kinh doanh năm 2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán có năng lực tài chính vững mạnh và hiệu quả hoạt động hàng đầu trên thị trường,"

Hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm cùng nền tảng tài chính được củng cố sau tăng vốn tạo tiền đề để ABS tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.175 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 173%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18%. Đồng thời, ABS hướng tới nâng thị phần môi giới lên 2% và từng bước vươn lên nhóm 20 công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ABS sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn mới, mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển mảng ngân hàng đầu tư (IB), đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Với kết quả kinh doanh khởi sắc ngay từ nửa đầu năm, năng lực tài chính được nâng cao sau tăng vốn và chiến lược phát triển rõ ràng, ABS đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn tới. Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành và hướng tới vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, đồng thời tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và các đối tác, khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.