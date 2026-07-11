Startup 5 năm tuổi của cựu nhân sự VinFast bắt tay IBM, Siemens, đặt cứ điểm tại Silicon Valley

Từ "bạn hàng" của IBM, Siemens đến đại bản doanh Palo Alto

Dù mới thành lập được 5 năm, VietSol đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong các mảng công nghệ chuyên sâu: điện tử, phần mềm ô tô, mobility, smart factory và AI (đặc biệt là AI ở Edge).

Không chọn con đường dễ, VietSol đã thành lập pháp nhân VietSol US ngay tại Palo Alto (California) – trái tim của Silicon Valley nhằm tập trung vào AI, nhúng và bán dẫn, đồng thời cắm chốt tại Detroit (Michigan) để tiếp cận ngành công nghiệp ô tô.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CEO VietSol.

Đáng chú ý, danh sách đối tác của doanh nghiệp 5 năm tuổi này khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh những cái tên huyền thoại như IBM, Siemens, VietSol hiện là đối tác chiến lược của Vector (công ty giải pháp phần mềm ô tô lớn nhất nước Đức), Gidada (Tây Ban Nha) hay NTT (Đức).

"Cái may mắn là thời làm VinFast, tôi đã có cơ hội tiếp cận với các tập đoàn này. Câu chuyện ở đây là giá trị (value) đôi bên mang lại cho nhau. Các ông lớn khi vào Việt Nam rất cần những đối tác thực sự nắm được công nghệ của họ để tối ưu hóa giá trị cho khách hàng tại Đông Nam Á. Khi tạo được lòng tin (trust), chúng tôi bắt đầu mở rộng hợp tác ra các pháp nhân toàn cầu (global entity) của họ," ông Tuấn tiết lộ về công thức "bắt tay" với các gã khổng lồ.

Tận dụng làn sóng "China Plus" và bài học "Đánh từ thị trường khó nhất"

Nói về lý do "đem chuông đi đánh xứ người" vào lúc này, CEO VietSol cho rằng chuỗi cung ứng ngành ô tô Mỹ đã định hình hàng trăm năm, một nước đang phát triển không dễ chen chân. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và thương mại Mỹ - Trung (làn sóng China Plus) đang mở ra một "khe cửa hẹp" nhưng vô cùng giá trị.

Khi Mỹ cấm các sản phẩm liên quan đến connectivity (khả năng kết nối) của Trung Quốc, đó chính là khoảng trống cho doanh nghiệp Việt. Ngoài ra, việc Mỹ tăng thuế khiến nhiều công ty Trung Quốc phải chạy về Việt Nam hoặc chuyển đổi tư cách pháp nhân để xuất khẩu.

Cạnh tranh bằng tiêu chuẩn: Thay vì đua về giá với Trung Quốc, VietSol lựa chọn cạnh tranh bằng uy tín, chất lượng và việc hoàn thiện quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất.

Hiện tại, VietSol đang trực tiếp làm R&D cho một trong những tập đoàn dụng cụ thể thao lớn nhất nước Mỹ. Chia sẻ về văn hóa làm việc tại xứ cờ hoa, ông Tuấn thừa nhận áp lực là rất lớn: "Người Mỹ làm việc cực kỳ thẳng thắn, hướng đến kết quả và họ làm việc cũng 'rất trâu'. Mình buộc phải bắt kịp họ về cả chất lượng lẫn cường độ. Đáp ứng được, khách hàng sẽ tự tới."

Thừa nhận con đường phía trước còn muôn vàn khó khăn, song vị CEO trẻ tuổi khẳng định VietSol vẫn giữ vững DNA mang tính di sản từ thời ông còn làm việc với tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp".

"Kể cả thời làm tại VinFast, chiến lược của bác Phạm Nhật Vượng luôn là: Để đánh thị trường thế giới, hãy đánh từ thị trường khó nhất. Thành công hay không chưa bàn, nhưng đó là một tư duy chiến lược quyết liệt. Chúng tôi chọn đi đường khó, kiên trì tạo network, tăng độ uy tín thì chắc chắn sẽ có quả ngọt," CEO VietSol nhấn mạnh.







