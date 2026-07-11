Điều gì khiến DatVietVAC có tỷ suất sinh lời vượt trội?

Cải thiện biên lợi nhuận ròng là động lực thúc đẩy

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của DatVietVAC đạt 3.235 tỷ đồng (giảm 6,8% do sự suy giảm mang tính cấu trúc của thị trường quảng cáo truyền hình truyền thống), trong khi lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 8% đạt 379 tỷ đồng. Một dấu hiệu tích cực cho thành quả của sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu theo hai chiều ngang và dọc.

Theo chiều ngang, tỷ trọng đóng góp của mảng Nội dung (Content Hub) – mảng kinh doanh vốn có biên lợi nhuận gộp trung bình lên tới 40,2% – đã tăng đáng kể từ 47% trong năm 2025 và dự phóng tăng lên 63% trong cơ cấu doanh thu vào năm 2028.

Theo chiều dọc, ngay trong nội tại mảng Nội dung, đóng góp doanh số tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao. Tiêu biểu là mảng khai thác tài sản trí tuệ (IP) và merchandise đạt biên lợi nhuận gộp trung bình khoảng 76,1%, ghi nhận tăng trưởng gộp 36,5%.

Mảng sản xuất chương trình cũng cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 48% lên 60% nhờ việc tập trung nguồn lực vào các siêu chương trình Blockbuster như Anh Trai "Say Hi" và Em Xinh "Say Hi", thay vì các chương trình truyền hình truyền thống có biên lợi nhuận thấp

Trong khi đó, báo cáo phân tích của Vietcap lại cho thấy bức tranh chiến lược hơn– cần phải bóc tách và loại bỏ số liệu của các mảng công nghệ ra khỏi mô hình định giá. Việc này nhằm phản ánh chính xác hiệu quả sinh lời thực tế của DatVietVAC ở trạng thái vận hành hiện tại và chiến lược phát triển của công ty trong tương lai (chỉ gồm hai mảng cốt lõi là Nội dung và Dịch vụ truyền thông).

Cụ thể, số liệu sau bóc tách, ROE năm 2025 của DatVietVAC hơn 40% được được dẫn dắt bởi sự mở rộng của biên lợi nhuận ròng, đạt 11,5%, tăng 1,3 điểm % so với 2024, còn vòng quay tài sản duy trì ổn định ở 1,6 lần - nhờ mô hình vận hành ít thâm dụng tài sản cố định (asset light) khi tăng cường thuê ngoài các hạng mục hạ tầng sản xuất, hệ số đòn bẩy chỉ tăng nhẹ 2,1 lên 2,2 lần.

Các con số chênh lệch này cho thấy tính hiệu quả của cuộc tái cấu trúc chiến lược, giúp giải phóng hoàn toàn năng lực kiếm tiền mạnh mẽ của hai trục kinh doanh cốt lõi là Nội dung và Dịch vụ truyền thông khi chính thức bước vào năm tài chính 2026.

Dòng tiền mạnh mẽ, tạo tiền đề cho cam kết cổ tức

Tại thời điểm cuối năm 2025, khoản phải thu của DatVietVAC hơn 972 tỷ đồng, hơn 51% tổng tài sản. Khoản phải thu lớn là đặc tính tự nhiên của ngành truyền thông, phát sinh chủ yếu từ mảng Dịch vụ truyền thông khi các media agency đóng vai trò hỗ trợ vốn lưu động cho khách hàng thông qua việc đặt chỗ quảng cáo và thực hiện chiến dịch trước, thu tiền sau theo kỳ hạn hợp đồng. Đồng thời, ở mảng Nội dung, doanh thu tài trợ được ghi nhận đều đặn theo từng tập phát sóng nhưng việc nghiệm thu tài chính và thanh toán ròng chỉ được các nhãn hàng thực hiện sau khi kết thúc toàn bộ mùa phát sóng từ 2 đến 3 tháng.

Bên cạnh đó, DatVietVAC sở hữu tệp khách hàng tổ chức, doanh nghiệp chất lượng, đều là các tập đoàn đa quốc gia, nhãn hàng FMCG uy tín và các định chế tài chính lớn như Masan, Unilever, Uniben hay tập đoàn quảng cáo toàn cầu WPP – giúp giảm thiểu tối đa việc dự phòng phải thu.

Sự vững mạnh của cấu trúc tài chính còn được củng cố bởi tiền mặt ròng đạt tới 875 tỷ đồng, chiếm tới 46% tổng tài sản hợp nhất. Bước sang quý I/2026, đệm thanh khoản này tiếp tục lên mức 964 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản. Điểm sáng lớn nhất là tập đoàn hoàn toàn không sử dụng bất kỳ khoản nợ vay dài hạn nào và tổng nợ vay ngắn hạn phục vụ vốn lưu động chỉ duy trì ở mức khiêm tốn là 428 tỷ đồng.

Năng lực tạo dòng tiền mặt mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh cốt lõi kết hợp với cấu trúc tài sản tinh gọn là nền tảng giúp DatVietVAC duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt đều đặn. Năm 2023, doanh nghiệp đã công bố và thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị 205 tỷ đồng. Trong năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tổng giá trị hơn 57,9 tỷ đồng, tương ứng 40%/LNST. Năm 2025, tập đoàn tiếp tục giải ngân chi trả cổ tức tiền mặt 30%/mệnh giá, tương ứng chi trả 197 tỷ đồng.

Năm 2026, DatVietVAC dự chi trả cổ tức tối thiểu 2.500 Đồng/ cổ phiếu (tương đương lợi suất 5% trên giá chào bán), và sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt bền vững đến năm 2030.

Bệ đỡ thanh khoản dồi dào, nợ vay thấp và khả năng thanh toán đạt mức 1,9 lần chính là những bảo chứng định lượng vững chắc để hiện thực hóa cam kết duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn cho các cổ đông sau khi DatVietVAC lên sàn chứng khoán.

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với mức 379 tỷ đồng năm 2025.

Để hiện thực hóa kế hoạch lợi nhuận nêu trên, ban điều hành DatVietVAC tập trung triển khai các chiến lược vận hành trọng tâm: (1) Gia tăng quy mô sản xuất chương trình: tăng sản lượng chương trình ở các thể loại mới, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu ở nhóm chương trình âm nhạc và truyền hình thực tế thông qua các thương hiệu/chương trình cốt lõi hiện hữu (như Vũ Trụ “Say Hi”, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam), (2) Mở rộng thương mại hóa trực tiếp đến người tiêu dùng và qua nền tảng phát sóng, (3) Đẩy mạnh thương mại hóa nghệ sĩ và phát triển mảng quản lý tài năng, (4) Tăng trưởng thông qua các cơ hội đầu tư/hợp tác.

Có thể thấy, thương vụ IPO của DatVietVAC mang lại một cơ hội đầu tư mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp thị trường đa dạng và sôi động hơn. Đằng sau chỉ số ROE ấn tượng và tiền mặt dồi dào là một mô hình kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ đang được vận hành một cách khoa học, chuyên nghiệp và có chiều sâu - là bệ phóng giá trị cho các cổ đông đồng hành cùng doanh nghiệp lên sàn chứng khoán.