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Chủ tịch DIC Corp cùng người thân tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu DIG

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIC Corp cùng người thân tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu DIG.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) và người thân vừa báo cáo giao dịch bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DIG.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 2,69 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 7-9/7/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, qua đó Chủ tịch DIG giảm sở hữu từ 43,22 triệu cổ phiếu xuống còn 40,53 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,43% xuống 5,09%.

Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp, cũng báo báo bị bán giải chấp 660.400 cổ phiếu DIG trong phiên 7/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, bà Huyền giảm sở hữu từ 9,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,22%) xuống mức 9,02 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,02%).

Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị bán giải chấp 854.000 cổ phiếu DIG trong phiên 7-8/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Do đó, bà Thành giảm sở hữu từ 12,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,61%) xuống 11,94 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,5%).

Chủ tịch DIC Corp cùng người thân tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu DIG- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG

Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường cùng người thân liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu DIG trong thời gian vừa qua. Gần nhất trong phiên 9/6, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 958.600 cổ phiếu DIG. Qua đó, Chủ tịch DIG giảm sở hữu từ gần 44,2 triệu đơn vị xuống còn hơn 43,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,55% xuống 5,43%.

Cùng phiên, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng bị bán giải chấp 550.000 cổ phiếu DIG, qua đó giảm sở hữu từ hơn 10,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,29%) xuống còn gần 9,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,22%).

Ngoài ra, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ của ông Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp 350.000 cổ phiếu DIG cũng trong phiên 9/6. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Thành nắm giữ giảm xuống còn hơn 12,8 triệu đơn vị, tương ứng 1,61% vốn.

Trong diễn biến khác, DIC Corp vừa qua thông báo đã hoàn tất việc chấm dứt giao dịch góp vốn và Công ty TNHH Đại Phước Thiên An đã thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.

Ngày 30/06/2026, DIG đã nhận được Thông báo của Sở Tài chính TP.Đồng Nai về việc hoàn tất giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

Công ty TNHH Đại Phước Thiên An được thành lập tháng 11/2020 có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, do DIG sở hữu 99,9%. Công ty này cùng với Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh được thành lập cùng thời điểm, cùng mục tiêu triển khai đầu tư xây dựng các phân khu thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước của DIG tọa lạc tại xã Đại Phước, TP.Đồng Nai, quy mô 464,5ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, DIG cũng nhận được thông báo của Sở Tài chính tĐồng Nai về việc hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

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