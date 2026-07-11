Cổ phiếu của Vietnam Airlines đón tin vui từ ngày 14/7

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa liên tiếp công bố các quyết định về tình trạng cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines).



Theo Quyết định Số 592/QĐ-SGDHCM ngày 10/7, cổ phiếu HVN được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 14/7. Lý do là vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines không âm. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Cũng từ ngày 14/7 tới, cổ phiếu HVN được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch theo Quyết định Số 593/QĐ-SGDHCM ngày 10/7. Lý do bởi Vietnam Airlines đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Với hai quyết định trên, cổ phiếu HVN chỉ còn nằm trong diện cảnh báo.

Ảnh minh họa

Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong thời gian qua. Cụ thể, trong quý I/2026, hãng bay này ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 36.883 tỷ đồng, tăng 20,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Được biết, Vietnam Airlines lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm mạnh 99,71% so với mức lãi 7.607 tỷ đồng của năm 2025.

Tại ngày 31/3/2026, khoản lỗ lũy kế của hãng bay này giảm xuống còn hơn 22.300 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách, tăng 8,1% so với năm 2025; trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách (bao gồm thuê chuyến), tăng 13,4%; sản lượng khách nội địa năm 2026 đạt 17,93 triệu khách, tăng 5,5%.



