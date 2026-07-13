Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức "khủng" 10.000 đồng/cp, gấp gần 3 lần thị giá

Ngày 7/8 tới, CTCP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, UPCoM: FBC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.

Với gần 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 37 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 18/9/2026. Đây cũng là mức cổ tức đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nhìn lại lịch sử hoạt động, FBC là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2024, doanh nghiệp cũng trả cổ tức 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu, năm 2023 mức cổ tức lên tới 200% bằng tiền.

Trái ngược với chính sách cổ tức "hào phóng", cổ phiếu FBC gần như "đóng băng" thanh khoản nhiều năm qua. Do cơ cấu cổ đông cô đặc, mã này hầu như không phát sinh giao dịch, trong khi thị giá "đứng im" ở mức 3.700 đồng/cổ phiếu từ tháng 5/2022 đến nay - thấp hơn nhiều so với khoản cổ tức 10.000 đồng/cổ phiếu sắp được chi trả.

Được thành lập năm 1974, Fomeco là một trong những doanh nghiệp cơ khí lâu đời tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vòng bi, phụ tùng ô tô, xe máy, con lăn băng tải và các sản phẩm cơ khí chính xác. Doanh nghiệp chính thức giao dịch trên UPCoM từ tháng 10/2017 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện FBC có vốn điều lệ 37 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) nắm giữ 51% vốn. Là doanh nghiệp trong hệ sinh thái VEAM, FBC có lợi thế tham gia chuỗi cung ứng linh kiện cho các liên doanh ô tô, xe máy lớn. Công ty hiện là nhà cung cấp phụ tùng cho Honda Việt Nam, đồng thời hợp tác với Yamaha, Suzuki, Piaggio, Panasonic cùng nhiều doanh nghiệp FDI khác.

Chính sách cổ tức cao được duy trì trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, FBC ghi nhận doanh thu 1.152 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 78 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với năm trước và vượt xa kế hoạch đề ra.