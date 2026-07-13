Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc, lần thứ 7 “rút phích” từ đầu năm

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc liên tục đi tàu lượn với những phiên tăng giảm cực sốc. Phiên 13/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) một lần nữa phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch cấp 1 trên thị trường cơ sở sau khi chỉ số KOSPI giảm hơn 8%. Đây là lần thứ 7 cơ chế ngắt mạch được kích hoạt trong năm nay và là lần thứ 13 trong lịch sử.

Theo KRX, vào lúc 13h28, KOSPI giảm 604,74 điểm so với mức đóng cửa phiên trước là 2.475,94 điểm, lùi xuống 1.871,20 điểm. Mức giảm này vượt ngưỡng 8%, qua đó đáp ứng điều kiện kích hoạt ngắt mạch cấp 1. Cơ chế ngắt mạch cấp 1 được áp dụng khi KOSPI giảm từ 8% trở lên so với phiên trước và mức giảm này duy trì liên tục trong 1 phút.

Ngay sau khi cơ chế được kích hoạt, giao dịch toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường cơ sở, ngoại trừ trái phiếu, bị tạm dừng trong 20 phút. Hệ thống cũng ngừng tiếp nhận lệnh mới, trừ lệnh hủy. Sau 20 phút, giao dịch được nối lại đồng loạt. Thị trường sau đó nhận lệnh trong 10 phút để khớp lệnh định kỳ theo một mức giá, rồi chuyển sang khớp lệnh liên tục.

Giao dịch các sản phẩm phái sinh dựa trên thị trường cơ sở, như hợp đồng tương lai và giao dịch spread, cũng bị tạm dừng. Tuy nhiên, các trái phiếu không thuộc diện ngừng giao dịch.

Trước đó, vào lúc 10h34 cùng ngày, KRX đã kích hoạt tạm ngừng hiệu lực của lệnh bán theo chương trình trên thị trường cơ sở. Dù vậy, lực bán tiếp tục gia tăng, tập trung ở các cổ phiếu bán dẫn vốn hóa lớn, khiến đà giảm của KOSPI nới rộng lên trên 8% và dẫn tới việc ngắt mạch cấp 1 được kích hoạt.

Cơ chế ngắt mạch trên thị trường cơ sở lần đầu được KRX áp dụng vào ngày 17/4/2000. Tính đến nay, cơ chế này đã được kích hoạt tổng cộng 13 lần. Riêng trong năm nay, ngắt mạch đã được kích hoạt vào các ngày 4/3, 9/3, 8/6, 23/6, 26/6, 7/7 và ngày 13/7. Theo KRX, nguyên nhân chính dẫn tới lần kích hoạt này là rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.

Theo cơ chế của KRX, Ngắt mạch cấp 2 sẽ được kích hoạt nếu sau khi cấp 1 có hiệu lực, KOSPI giảm từ 15% trở lên so với phiên trước, đồng thời giảm thêm ít nhất 1% so với mức chỉ số tại thời điểm kích hoạt cấp 1, và tình trạng này kéo dài 1 phút.

Ngắt mạch cấp 3 được áp dụng nếu sau khi cấp 2 có hiệu lực, chỉ số giảm từ 20% trở lên so với phiên trước, đồng thời giảm thêm ít nhất 1% so với mức tại thời điểm kích hoạt cấp 2 trong vòng 1 phút. Khi cấp 3 được kích hoạt, giao dịch trong ngày sẽ chấm dứt.