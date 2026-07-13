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Ông Trần Tiến Thăng xin từ nhiệm

| | Thị trường chứng khoán

Ông Trần Tiến Thăng xin từ nhiệm

Ông Trần Tiến Thăng có 16 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành chứng khoán và tài chính.

CTCP Chứng khoán AIS vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Tiến Thăng.

Theo nội dung công bố, ngày 9/7/2026, Chứng khoán AIS đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Tiến Thăng. Trong đơn gửi Đại hội đồng cổ đông công ty, ông Thăng cho biết hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT Chứng khoán AIS nhưng vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc. Ông đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho thôi giữ chức Thành viên HĐQT theo quy định.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, ông Trần Tiến Thăng có 16 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành chứng khoán và tài chính. Ông từng là Tổng Giám đốc công ty sau đó miễn nhiệm vào ngày 01/04/2020. Ông được tái bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 26/04/2024. Theo BCTN2025, ông Thăng nắm 14.669.343, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,78% vốn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 78 tỷ đồng, gấp đôi kết quả thực hiện năm trước. Sau quý 1, công ty lãi sau thuế gần 20,5 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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