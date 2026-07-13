Một doanh nghiệp chỉ còn 500 triệu đồng tiền mặt nhưng rót hàng chục tỷ vào chứng khoán, danh mục gồm FLC, BCG, DL1,...

CTCP Đầu tư CMC (mã: CMC) vừa công bố BCTC quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, CMC báo lỗ trước thuế quý 2 hơn 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1,4 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế 2,1 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân chính khiến CMC lỗ trong quý này là do chi phí tài chính tăng mạnh từ -587 triệu (quý 2/2025) lên gần 4,5 tỷ (quý 2/2026). Công ty cho biết, thị trường chứng khoán không thuận lợi khi công ty đã mua số cổ phiếu trước đây và nay phải lập dự phòng cho số cổ phiếu theo giá của ngày 30/06/2026 làm tăng chi phí tài chính.

Nguồn: BCTC quý 2/2026 của CMC.

Thời điểm cuối quý 2/2026, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 162 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho đạt hơn 45 tỷ đồng, bật tăng 31% so với thời điểm đầu năm. Lượng tiền mặt của CMC chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng, song công ty dành gần 37 tỷ đồng đầu tư chứng khoán với số lượng lên tới 20 cổ phiếu.

Trong đó, doanh nghiệp phải trích lập hơn 5,5 tỷ đồng cho khoản chứng khoán giá gốc hơn 37 tỷ, tương đương tạm lỗ hơn 15%. Khoản lỗ này đã “phình to” hơn 2,8 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 1/2026. Mức trích lập lớn nhất thuộc về khoản đầu tư vào SHB (trích lập 2 tỷ), VLC và CST cùng trích lập hơn 1 tỷ,..

Được biết, tiền thân của CMCI là Nhà máy đại tu ô tô số 1 trực thuộc Cục vận tải đường bộ chính thức thành lập năm 1969. Sau nhiều thay đổi, tới năm 2008, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư CMC (tên viết tắt: CMCI., JSC).

Sau nhiều lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ công ty đạt hơn 51 tỷ đồng. Hiện tại, CMCI chuyên kinh doanh thương mại, chuyên mua bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu và là đại lý cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.