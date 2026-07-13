Chứng khoán Kafi trở thành công ty đại chúng

Công ty CP Chứng khoán Kafi (Kafi) vừa công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6235/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 6/7/2026.

Tại văn bản trên, UBCKNN xác nhận Chứng khoán Kafi hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

Theo bản công bố thông tin về công ty đại chúng, Chứng khoán Kafi thành lập tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Chứng khoán Hoàng gia với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Sau nhiều lần đổi tên, tháng 8/2022, Chứng khoán Globalmind Capital đổi tên thành Chứng khoán Kafi.

Tháng 3/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Từ tháng 10/2025 đến thời điểm trở thành công ty đại chúng, Kafi có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng.

Tại thời điểm 12/6/2026, công ty có 138 cổ đông với 137 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 600 triệu cổ phiếu, chiếm 80% vốn điều lệ. Công đông lớn duy nhất là quỹ đầu tư nước ngoài Gentle Sun Investment Limited (trụ sở Nicosia, Síp) nắm 150 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ.

Việc trở thành công ty đại chúng là điều kiện cần thiết trước khi Chứng khoán Kafi tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, Kafi dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương 16,67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã công bố. Số vốn huy động được dùng 70% cho hoạt động cho vay ký quỹ và 30% cho tự doanh.

Phương thức phân phối bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và/hoặc thông qua đại lý phân phối. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, công ty còn có kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành, bao gồm cả IPO và ESOP, sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết sau phát hành, Kafi sẽ chuyển sang đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.



