Dòng tiền âm thầm "gom" một nhóm cổ phiếu đang chiết khấu sâu

Theo báo cáo mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá bức tranh kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận nhiều dấu mốc nổi bật, với GDP tăng 8,18% - mức cao nhất của cùng kỳ kể từ năm 2000. Đây được xem là minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ của các động lực tăng trưởng nội tại.

Dù vậy, MBS cũng lưu ý rằng phía sau những chỉ số quy mô rất khả quan, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều thách thức. Để tháo gỡ các "nút thắt" này, hệ thống chính trị đang có những phản ứng quyết liệt nhằm thể chế hóa các giải pháp khơi thông điểm nghẽn vĩ mô.

Theo đó, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra đầu tháng 8/2026 sẽ trở thành trọng tâm điều hành thể chế, với chương trình xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, trong đó có các đạo luật nền tảng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhằm khai thông nguồn lực đất đai và thị trường bất động sản.

Theo MBS, bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả cải cách thể chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong cả năm, Việt Nam cần tận dụng vị thế dẫn đầu khu vực để đẩy nhanh cải cách cơ cấu, bảo đảm sự bứt phá của các con số GDP đi cùng với nền tảng vĩ mô vững chắc và sức khỏe thực chất của khu vực doanh nghiệp nội địa.

Đáng chú ý, với nền tảng vĩ mô 6 tháng đầu năm vừa được công bố khá tích cực, MBS cho rằng những lo ngại của thị trường về lạm phát đã được giải tỏa, thậm chí nhiều khả năng lạm phát đã có dấu hiệu tạo đỉnh. Đây sẽ là điều kiện cần để Chính phủ tự tin kích hoạt một "sự xoay trục về chính sách với cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy", khi "thượng tầng chấp nhận rủi ro tài chính cao hơn để đảm bảo động lực kinh tế dài hạn".

Đối với thị trường chứng khoán, MBS nhận định dù bức tranh kinh tế khá sáng sủa nhưng dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng, phản ánh sự phân hóa và chọn lọc mạnh của thị trường ở thời điểm hiện tại, với cơ hội chủ yếu nằm ở các cổ phiếu đơn lẻ thay vì cả nhóm ngành.

Thống kê của MBS cho thấy tỷ trọng vốn phân bổ vào một số nhóm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ đang tăng trở lại, như dầu khí, bất động sản dân cư và hóa chất. Trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện thông tin bất lợi, chỉ số vẫn dao động trong xu hướng đi ngang và thanh khoản chỉ cải thiện ở một số nhóm cổ phiếu. Điều này tạo điều kiện để tiếp tục tích lũy nhưng chủ yếu là các cơ hội mang tính cục bộ, thay vì kỳ vọng một "con sóng" chung của toàn thị trường.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán đang có mức độ tập trung vốn khá cao và tăng liên tiếp trong hai tuần gần đây. Dù độ rộng thị trường tuần qua cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng, phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn đã lùi về vùng hỗ trợ hoặc không còn giảm thêm. Bên cạnh đó, nhóm bất động sản dân cư cũng phát đi tín hiệu tích cực khi khối ngoại liên tiếp "gom" trong những phiên gần đây sau giai đoạn giảm khá sâu . Một số nhóm khác như logistics và thực phẩm cũng xuất hiện tín hiệu cải thiện nhưng vẫn mang tính cục bộ.

Ở kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường đang bắt đầu đón nhận những báo cáo bán niên đầu tiên, qua đó tạo ra sự phân hóa ngay trong từng nhóm cổ phiếu và cơ hội vẫn mang tính đơn lẻ. Vì vậy, nếu tuần tới không xuất hiện thêm yếu tố mới, thị trường có cơ hội hồi phục kỹ thuật để kiểm định lại vùng đáy ngắn hạn. MBS xác định vùng hỗ trợ của VN-Index nằm trong khoảng 1.780-1.800 điểm, trong khi vùng kháng cự ngắn hạn là 1.850-1.860 điểm.

Về chiến lược đầu tư, nhóm phân tích cho rằng "giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã ở lại phía sau" . Thanh khoản cải thiện cho thấy dòng tiền bắt đáy đang quay trở lại. Đặc biệt, "sự lệch pha định giá đang tạo ra cơ hội hiếm có" khi VN-Index duy trì quanh 1.830 điểm, trong khi phần còn lại của thị trường (Non-Vingroup) chỉ ở khoảng 1.730 điểm, thậm chí nhiều nhóm ngành vẫn đang "vùng vẫy" dưới ngưỡng 1.600 điểm.

Điều này mở ra cơ hội tích lũy tài sản ở vùng giá chiết khấu sâu cho tầm nhìn 3-6 tháng đối với các nhóm cổ phiếu như chứng khoán, dầu khí, hàng không, ngân hàng, logistics, cao su tự nhiên, thực phẩm và Vingroup.