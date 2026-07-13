Một công ty con của Transimex huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Transimex Logistics (MCK: TOT) vừa có công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 3/7/2026, Transimex Logistics đã phát hành 1.000 trái phiếu mã TOT12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 3/7/2029; lãi suất phát hành 9,5%/năm. Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lần đầu tiên Transimex Logistics huy động vốn thông qua kênh trái phiếu.

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Theo phương án phát hành công bố trước đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để thực hiện dự án đầu tư kho Transimex Logistics Lộc An – Bình Sơn do TOT làm chủ đầu tư đồng thời là tổ chức kinh tế thực hiện Dự án. Cụ thể, sử dụng tiền thu được để thanh toán tiền thuê đất và phí sử dụng cơ sở hạ tầng cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành trong thời hạn 46 năm đối với địa điểm thực hiện Dự án là Lô R, đường D6, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, phường Long Thành, TP.Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư của Dự án ở mức hơn 179,3 tỷ đồng; trong đó, vốn góp thực hiện dự án 45 tỷ đồng; vốn huy động hơn 134,3 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giải ngân cho dự án là vào khoảng quý III/2026.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu TOT12601 là tài sản thuộc quyền sở hữu của Transimex Logistics, bao gồm cổ phiếu mã CLX, VNF và PDN, với tổng giá trị tối đa của cổ phần cầm cố tại thời điểm ký kết Hợp đồng bảo đảm là 200 tỷ đồng.

Được biết, Transimex Logistics là công ty con do Công ty CP Transimex (MCK: TMS) nắm giữ 82,29% tỷ lệ quyền biểu quyết trực tiếp và gián tiếp.

Ngày 9/6/2026, Transimex đã thực hiện thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15,7 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã TMSH2326001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn. Được biết, lô trái phiếu mã TMSH2326001 gồm 3.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 9/6/2023, kỳ hạn 3 năm. Theo thông tin ghi nhận trên HNX, sau khi tất toán lô trái phiếu nêu trên, Transimex chỉ còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã TMSH2126001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 13/8/2021, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch vào 13/8/2026.



