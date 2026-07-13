Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, EPS "khủng" hơn 48.000 đồng/cp

CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (mã AGX) vừa thông báo ngày 31/7/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/8/2026.

Hiện AGX có gần 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 32,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Đây cũng là mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt trả một lần cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp, nối dài chuỗi hơn một thập kỷ duy trì chính sách chia cổ tức đều đặn bằng tiền mặt cho cổ đông.﻿

AGX tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1976, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thực phẩm và nông sản, đồng thời khai thác mảng cho thuê bất động sản.

Doanh nghiệp hiện sở hữu một nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh cùng hai nhà máy chế biến nông sản, cung cấp hơn 300 sản phẩm như thủy sản chế biến, trái cây đông lạnh và thực phẩm khô. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu tới nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước châu Âu.

Sau giai đoạn tái cơ cấu, kết quả kinh doanh của AGX ghi nhận nhiều khởi sắc trong năm 2025. Doanh thu hợp nhất đạt 1.988 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 52% và vượt xa kế hoạch năm. EPS đạt khoảng 48.433 đồng/cổ phiếu , thuộc nhóm doanh nghiệp có mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cao trên thị trường. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Bước sang năm 2026, AGX đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 219 tỷ đồng, lần lượt giảm khoảng 40% và 58% so với kết quả thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tập trung vào hoạt động chế biến, xuất khẩu thực phẩm - nông sản, đồng thời duy trì khai thác bất động sản cho thuê và đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2026 tối thiểu 20% bằng tiền.

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông AGX cũng đã thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM do công ty không còn đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo quy định. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý bên cạnh kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.