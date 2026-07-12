Lộ diện những ngân hàng tăng mạnh lợi nhuận

Theo cập nhật đến sáng 12/7, một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Ngân hàng Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường 1 đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%.

Tổng tài sản của ngân hàng Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng của mảng khách hàng doanh nghiệp khi dư nợ tăng hơn 16%. Phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ghi nhận dư nợ tăng 10,4% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, đưa thị phần của ngân hàng lên 18,6%. Doanh số mua bán ngoại tệ cũng tăng 20,3%, giúp ngân hàng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Trong khi đó, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là nguồn đóng góp chính vào tăng trưởng lợi nhuận.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đến cuối quý II, tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.650 tỷ đồng, hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm. Quy mô dư nợ đạt 138.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động vốn đạt 163.000 tỷ đồng.

Trong năm nay, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả năm 2025. Bên cạnh đó, ngân hàng hướng đến tổng tài sản đạt 291.000 tỷ đồng, tăng 32%; huy động khách hàng, bao gồm giấy tờ có giá, đạt gần 247.420 tỷ đồng, tăng 53%; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng, tăng 9% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Dù nhiều ngân hàng khởi đầu năm với kết quả khả quan, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ACB cho rằng ngành ngân hàng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026. Theo đánh giá, dư địa mở rộng tín dụng đang thu hẹp, biên lãi ròng tiếp tục chịu áp lực, trong khi thanh khoản của hệ thống vẫn chưa thực sự cải thiện.

Ở góc độ toàn ngành, kết quả khảo sát mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng cho thấy tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế trong quý II tiếp tục cải thiện so với quý trước và duy trì tương đối ổn định.

Các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục khởi sắc trong quý III, đồng thời giữ quan điểm lạc quan về triển vọng cả năm 2026.

Theo kết quả khảo sát, có 84,1% tổ chức tín dụng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 sẽ tăng trưởng dương so với năm trước. Trong khi đó, 10,6% đơn vị lo ngại lợi nhuận sẽ giảm và 5,3% kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi.