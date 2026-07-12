Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng trong năm 2026

TS Nguyễn Trí Hiếu

Trong nửa năm qua, giá vàng trải qua nhiều biến động bất thường. Trên thị trường thế giới, giá vàng từng tăng mạnh trong tháng 1 và đầu tháng 2, đạt đỉnh khoảng 5.600 USD/ounce. Sau đó, giá đảo chiều giảm và lùi về đáy khoảng 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6. Đến đầu tháng 7, giá vàng hồi phục nhẹ, chốt phiên gần nhất ở 4.120 USD/ounce, vẫn thấp hơn khoảng 26% so với vùng đỉnh đầu năm.

Trong nước, giá vàng cũng biến động mạnh. Từ đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hôm 2/3, giá bán ra hiện còn 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 42 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức giảm gần 22%.

Nếu mua ở đỉnh và bán ra mức đáy 138,2 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 11/6, nhà đầu tư vàng đã mất 55,3 triệu đồng/lượng, tương đương mất 29% giá trị.

Giá vàng diễn biến bất thường trong nửa đầu năm khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu giá vàng ra sao trong cuối năm. Chia sẻ trong talkshow Tài chính hôm nay diễn ra mới đây, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, dù nhiều nhà đầu tư cá nhân có xu hướng chốt lời hoặc bán cắt lỗ, các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính tại châu Á vẫn đang âm thầm tăng cường tích lũy vàng.

Dẫn số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, ông cho biết Trung Quốc đã nhập khẩu gần 700 tấn vàng trong 5 tháng đầu năm 2026. Theo phân tích của ông, động thái này gắn với mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh trong việc từng bước nâng cao vai trò của đồng Nhân dân tệ, hướng tới khả năng cạnh tranh với đồng USD trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi cũng gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ trong bối cảnh rủi ro nợ công gia tăng.

Về triển vọng thị trường, TS. Nguyễn Trí Hiếu đưa ra kịch bản tương đối thận trọng. Ông dự báo giá vàng có thể lùi về khoảng 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn trước khi phục hồi lên 4.200 USD/ounce vào cuối năm 2026 và đạt khoảng 4.500 USD/ounce trong năm 2027. Xa hơn, trong vòng một thập kỷ tới, giá vàng có thể tiến tới mốc 6.000 USD/ounce.

Biến động giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Ảnh: Giavang.org.

TS Hiếu nhấn mạnh giá vàng là một trong những loại tài sản nhạy cảm nhất trên thị trường tài chính, chịu tác động đồng thời từ các yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ và diễn biến lãi suất.

Ông cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên giá vàng là chi phí cơ hội. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, vàng - tài sản không mang lại dòng tiền hay lợi suất trở nên kém hấp dẫn hơn. Dòng vốn vì thế có xu hướng chuyển sang các công cụ có khả năng sinh lời tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc chỉ số US Dollar Index tăng từ 96,34 lên 101,49 đã củng cố sức mạnh của đồng USD, qua đó tạo áp lực giảm lên giá vàng do kim loại quý này được định giá bằng đồng bạc xanh.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng đánh giá cao vai trò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh. Dù được Tổng thống Donald Trump đề cử với kỳ vọng sẽ theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ, ông Warsh vẫn quyết định giữ lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo ông Hiếu, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đã góp phần nâng giá trị đồng USD, từ đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Đối với những người mua vàng ở vùng giá đỉnh và đang chịu thua lỗ, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị không nên bán ra chỉ vì tâm lý hoảng loạn nếu chưa có nhu cầu sử dụng tiền. Theo ông, thị trường vẫn có khả năng phục hồi trong khoảng 10-12 tháng tới, thay vì phải mất nhiều năm như sau các cuộc khủng hoảng giai đoạn thập niên 1970 hay năm 2008.

Theo đánh giá của ông về các kênh đầu tư, tiền gửi ngân hàng hiện là lựa chọn ưu tiên nhờ mức độ an toàn cao và thanh khoản tốt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Chứng khoán đứng thứ hai với kỳ vọng hưởng lợi từ khả năng Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9/2026.

Bất động sản xếp thứ ba, song nhà đầu tư cần lựa chọn phân khúc phù hợp với năng lực tài chính. Trong khi đó, vàng được xếp cuối cùng và chỉ phù hợp với những nhà đầu tư chấp nhận mức độ rủi ro cao.



