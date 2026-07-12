Cổ phiếu LTG của Lộc Trời vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026.

Lý do là vì sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Lộc Trời không thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Việc đưa cổ phiếu LTG vào diện cảnh báo được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐHĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cổ phiếu LTG còn đang nằm trong diện bị hạn chế giao dịch do Lộc Trời chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024, 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, cổ phiếu LTG còn bị đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Mới đây, Lộc Trời cũng đã có văn bản giải trình về nguyên nhân tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch gửi đến HNX.

Tại văn bản giải trình, Lộc Trời cho biết, công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng đẫn đến chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024 và 2025 đúng thời hạn, đến hiện tại.

Cụ thể, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024, và kéo dài đến nay, Công ty vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

Ngày 12/06/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam. Cùng ngày, LTG và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY) đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét để thực hiện báo cáo soát xét giữa niên độ 2024 và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2024. Dù công ty đang cố gắng thực hiện các thủ tục với UHY để có thể phát hành báo cáo kiểm toán năm 2024 trong thời gian sớm nhất nhưng cũng chưa đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục.



