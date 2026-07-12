Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền cổ tức 13-17/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 50%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức 13-17/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 50%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng

Tuần này có khoảng 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%.

Theo thống kê, có khoảng hơn 40 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 13/7– 17/7. Tuần này có khoảng 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%.

Lịch chốt quyền cổ tức 13-17/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 50%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng- Ảnh 1.
Lịch chốt quyền cổ tức 13-17/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 50%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ngày 20/7 tới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng.

Như vậy, với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 20/8.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2026, HĐQT Ngân hàng đã phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương ứng 6,8433% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II, quý III/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ gần 72.800 tỷ đồng lên mức hơn 77.782 tỷ đồng.

Ngày 17/7 tới đây, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE: HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/8/2026.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Chứng khoán HCM sẽ chi khoảng 432 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, hồi tháng 3/2026, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Tính chung cả hai đợt, cổ đông của Chứng khoán HCM nhận tổng cổ tức tỷ lệ 8% cho năm tài chính 2025.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã KSV) chốt ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và bằng cổ phiếu. Với cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp sẽ chi trả theo tỷ lệ 40,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.050 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 5/8/2026. Bên cạnh đó, KSV cũng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100 triệu đơn vị. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của KSV lên tới 90,5%, gồm 40,5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu. Với khoảng 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 810 tỷ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt.﻿

Ngày 15/7 tới đây, CTCP May mặc Bình Dương (BDG - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/7.

Với gần 24,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 124 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dragon Capital dự báo loạt "tin vui" cho thị trường chứng khoán thời gian tới

Dragon Capital dự báo loạt "tin vui" cho thị trường chứng khoán thời gian tới Nổi bật

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần 6-10/7, ngược chiều "gom" đột biến mã Vingroup

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần 6-10/7, ngược chiều "gom" đột biến mã Vingroup Nổi bật

20 năm phát triển VSDC: Từng bước đưa chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế

20 năm phát triển VSDC: Từng bước đưa chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế

00:01 , 12/07/2026
Đâu là công nghệ đắt giá nhất trong “kỳ quan” tái hiện 4.000 năm lịch sử VN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Đâu là công nghệ đắt giá nhất trong “kỳ quan” tái hiện 4.000 năm lịch sử VN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

00:01 , 12/07/2026
Tổng Giám đốc PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu giữa "cơn bão" kim cương

Tổng Giám đốc PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu giữa "cơn bão" kim cương

21:32 , 11/07/2026
Cổ phiếu của Vietnam Airlines đón tin vui từ ngày 14/7

Cổ phiếu của Vietnam Airlines đón tin vui từ ngày 14/7

15:38 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên