Lịch chốt quyền cổ tức 13-17/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 50%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có khoảng hơn 40 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 13/7– 17/7. Tuần này có khoảng 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%.

Ngày 20/7 tới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng.

Như vậy, với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 20/8.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2026, HĐQT Ngân hàng đã phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương ứng 6,8433% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II, quý III/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ gần 72.800 tỷ đồng lên mức hơn 77.782 tỷ đồng.

Ngày 17/7 tới đây, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE: HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/8/2026.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Chứng khoán HCM sẽ chi khoảng 432 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, hồi tháng 3/2026, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Tính chung cả hai đợt, cổ đông của Chứng khoán HCM nhận tổng cổ tức tỷ lệ 8% cho năm tài chính 2025.



Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã KSV) chốt ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và bằng cổ phiếu. Với cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp sẽ chi trả theo tỷ lệ 40,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.050 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 5/8/2026. Bên cạnh đó, KSV cũng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100 triệu đơn vị. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của KSV lên tới 90,5%, gồm 40,5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu. Với khoảng 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 810 tỷ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt.﻿

Ngày 15/7 tới đây, CTCP May mặc Bình Dương (BDG - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/7.

Với gần 24,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 124 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.