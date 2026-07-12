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Giá vàng hôm nay (12/7): Người mua lỗ 'kép' sau một tuần

| | Thị trường chứng khoán

Sáng nay, giá vàng tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên điều chỉnh. Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần và bán ra ở thời điểm hiện tại phải chịu khoản lỗ 4,5 triệu đồng/lượng, do vừa mất giá vừa chịu chênh lệch mua - bán.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Dù đứng yên trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, với mức chênh lệch giữa giá mua và bán hiện vào khoảng 3 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần rồi bán ra trong hôm nay sẽ chịu khoản lỗ khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (12/7): Người mua lỗ 'kép' sau một tuần- Ảnh 1.

Người mua vàng lỗ nặng trong tuần qua (ảnh: Châu Sa).

Giá vàng nhẫn cũng diễn biến tương tự khi đồng loạt đi ngang. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145-149 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 146-149,3 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC được niêm yết ở 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng...

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được niêm yết quanh 4.108 USD/ounce. Giá vàng thế giới chưa tạo được động lực bứt phá, khiến thị trường vàng trong nước cũng duy trì trạng thái trầm lắng trong phiên cuối tuần.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, không đổi so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), cao hơn giá mua vào nhưng vẫn thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
vàng

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