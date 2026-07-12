Chương Dương Corp muốn vay ngân hàng hạn mức 300 tỷ đồng để làm gì?

Công ty CP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng và tài sản để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, tổng hạn mức tín dụng được phê duyệt là 300 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay vốn là 100 tỷ đồng, khoản vay này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công xây lắp, xây dựng phù hợp với ngành nghề kinh doanh, thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Bên cạnh đó, hạn mức bảo lãnh có giá trị 300 tỷ đồng. Các khoản bảo lãnh nhằm phục vụ hoạt động thi công xây lắp, xây dựng của doanh nghiệp và có thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

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Để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng, Chương Dương thông qua việc sử dụng nhiều loại tài sản, gồm quyền đòi nợ hoặc các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng thi công xây dựng ký với chủ đầu tư, bên giao thầu hoặc đối tác được VIB chấp thuận; tiền gửi, giấy tờ có giá và các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ ba được VIB chấp nhận. Ngoài ra, còn có một phần khoản vay hoặc bảo lãnh không có tài sản bảo đảm theo quy định của VIB.

Trước đó, Chương Dương Corp cũng đã phê duyệt phương án vay vốn tín dụng, phương án tăng vốn, sử dụng tài sản bảo đảm để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, Phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng tại Công ty CP Chương Dương Homeland Đà Nẵng.

Cụ thể, hạn mức vay tối đa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Đà Nẵng là 650 tỷ đồng nhưng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư thực tế của Dự án (đã bao gồm VAT) trước ngày 31/3/2028 và không vượt quá 55,8% tổng vốn đầu tư thực tế của Dự án (đã bao gồm VAT) từ ngày 1/4/2028.

Mục đích nhằm cho vay trung dài hạn để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và phát hành bảo lãnh để công ty thực hiện dự án theo BCNCKT và hợp đồng dự án đã ký.

Lãi suất vay theo thỏa thuận cụ thể với VietinBank, áp dụng khung lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP.

Thời hạn vay tối đa là 72 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên. Trong đó, thời gian ân hạn là 12 tháng, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2027; thời gian giải ngân tối đa 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng và không quá ngày 30/6/2028.

Để bảo đảm cho khoản vay, HĐQT đã thông qua việc sử dụng nhiều loại tài sản bảo đảm, bao gồm quyền tài sản phát sinh từ dự án, các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, động sản hình thành trong tương lai cùng các tài sản khác theo quy định và theo thỏa thuận với ngân hàng.

Bên cạnh phương án vay vốn, HĐQT Chương Dương Corp cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chương Dương Homeland Đà Nẵng từ 213,5 tỷ đồng lên 239 tỷ đồng, tương ứng giá trị vốn góp bổ sung 25,5 tỷ đồng, nhằm đảm bảo vốn chủ sở hữu tham gia là 20% tổng mức đầu tư dự án.

Chương Dương Corp sẽ mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của Chương Dương Homeland Đà Nẵng tương ứng với giá trị vốn góp bổ sung nêu trên.

Thời gian góp vốn dự kiến hoàn tất trước ngày 31/12/2026. Nếu thành công, tổng giá trị cổ phần của Chương Dương Corp tại Chương Dương Homeland Đà Nẵng sẽ tăng từ gần 67,3 tỷ đồng lên gần 92,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 31,5% lên 38,8%.