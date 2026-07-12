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Thế giới Di động hoàn tất phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP

| | Thị trường chứng khoán

Thế giới Di Động đã phân phối thành công hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 66 người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và các công ty con (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 10/7/2026, Thế giới Di Động đã phân phối thành công hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 66 người lao động, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Thế giới Di động hoàn tất phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Thế giới Di Động đã thu về hơn 73,4 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Thế giới Di Động tăng từ hơn 14.696,9 tỷ đồng lên mức gần 14.770,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026, Thế giới Di Động mang về doanh thu thuần 79.159 tỷ đồng, tăng 29,3% so với 5 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Thế giới Di Động lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 185.000 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả nêu trên, doanh nghiệp đã hoàn thành được 43% kế hoạch doanh thu đã đề ra.

Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (chuỗi Thế giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh) đạt doanh thu gần 54.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Chuỗi Bách Hóa Xanh cũng ghi nhận doanh thu hơn 23.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Chuỗi An Khang ghi nhận doanh thu 5 tháng đầu năm 2026 tăng gần 21% so với cùng kỳ. Chuỗi tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước tiến gần mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho công ty.

Bên cạnh đó, AvaKids cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ.


PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
ESOP, mwg

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