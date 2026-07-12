Góc nhìn chuyên gia: Kịch bản VN-Index thủng 1.800 điểm cần được tính đến, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi

Tuần qua từ ngày 6/7 đến 10/7, thị trường chứng kiến áp lực bán mạnh ngay từ phiên đầu tuần khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất mốc hỗ trợ ngắn hạn 1.850. Mặc dù thị trường đã có những nỗ lực hồi phục tích cực trong hai phiên liền kề sau đó, áp lực lại có phần gia tăng ở một số nhóm ngành trong hai phiên giao dịch cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 33,74 điểm, tương đương mức giảm 1,81% so với tuần trước đó, lùi về đóng cửa tại 1.828,37 điểm.

Cẩn trọng rủi ro vĩ mô, thị trường kiểm định lại vùng đáy trung hạn

Đánh giá về bối cảnh hiện tại, chuyên gia Nguyễn Tấn Phong từ Pinetree nhận định thanh khoản thị trường đang cạn kiệt rõ rệt. Điển hình có phiên khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm gần 20%, phản ánh thực trạng dòng tiền lớn đang đứng ngoài chờ đợi. Cùng với đó, khối ngoại duy trì đà bán ròng nhiều phiên liên tiếp, xả hơn 2.800 tỷ đồng chỉ riêng trong phiên 6/7, phần lớn qua thỏa thuận cổ phiếu VIC. Nhóm Vingroup cũng ghi nhận sự phân hóa nội bộ khi VIC lội ngược dòng hỗ trợ điểm số còn VHM lại trở thành lực cản chính.

Bên cạnh yếu tố nội tại, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cũng đè nặng lên tâm lý thị trường. Việc Mỹ không kích Iran hai lần trong vòng 48 giờ đã khiến thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, đẩy eo biển Hormuz vào trạng thái gần như tê liệt và làm giá dầu tăng vọt giữa tuần. Rủi ro lớn nhất trong tuần tới vẫn xoay quanh điểm nóng địa chính trị này. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, giá dầu có thể vọt lên vùng 80 USD/thùng, khơi lại lo ngại lạm phát toàn cầu và kéo theo làn sóng bán tháo lan sang các thị trường mới nổi như Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nếu đàm phán kỹ thuật có tiến triển, tâm lý nhà đầu tư có thể ổn định nhanh hơn kỳ vọng.

Dự báo xu hướng tuần tới, ông Phong cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn đối mặt với khó khăn trong nửa đầu tuần. VN-Index có thể lùi về kiểm định lại vùng đáy trung hạn quanh 1.790 điểm đã tạo trong tháng trước. Cơ sở của kịch bản này là thanh khoản đang ở vùng trũng kéo dài, dòng tiền lớn chờ đợi kết quả kinh doanh quý 2 thay vì mua đuổi theo tin đồn, trong khi khối ngoại chưa đảo chiều mua ròng.

Chờ đợi dòng tiền dẫn dắt, cơ hội tích lũy cho mục tiêu trung dài hạn

Dưới góc nhìn kỹ thuật, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Agriseco, dự báo VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi đang tiệm cận vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.820–1.830 điểm. Tuy nhiên, động lực hồi phục hiện chưa đủ chắc chắn do độ rộng thị trường kém tích cực và áp lực bán ròng từ khối ngoại chưa chấm dứt. Đây nhiều khả năng chỉ là nhịp phục hồi sau điều chỉnh hơn là tín hiệu đảo chiều xu hướng. Trong kịch bản cơ sở, nếu lực cầu bắt đáy cải thiện ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, chỉ số có thể vươn lên vùng 1.845–1.860 điểm. Ngược lại, việc đánh mất vùng hỗ trợ 1.800–1.820 điểm sẽ làm gia tăng rủi ro điều chỉnh sâu hơn.

Về sự dịch chuyển của dòng tiền, ông Khoa đánh giá đà suy yếu hiện tại phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động mạnh của thị trường. Dòng tiền sẽ chỉ quay trở lại mạnh mẽ khi thị trường xác nhận trạng thái cân bằng, giữ vững vùng hỗ trợ 1.800–1.820 điểm với biên độ giảm thu hẹp. Tín hiệu bứt phá khỏi mốc 1.845–1.860 điểm sẽ mở đường cho dòng tiền hướng tới các cổ phiếu có nền tích lũy chặt, định giá hợp lý và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng.

Bước vào mùa báo cáo tài chính quý 2, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhưng sẽ có sự phân hóa mạnh. Những nhóm ngành nổi bật bao gồm bán lẻ, dầu khí, cao su, bất động sản khu công nghiệp và thép. Cụ thể, bán lẻ hưởng lợi từ sức mua phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ. Dầu khí tích cực ở cả mảng thượng nguồn và lọc dầu, trong khi cao su và bất động sản khu công nghiệp được hỗ trợ bởi giá xuất khẩu tăng cùng quỹ đất. Ngành thép cũng đón nhận kỳ vọng nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện từ đầu tư công và thuế chống bán phá giá. Dù vậy, chi phí đầu vào tăng cao sẽ tạo lợi thế cho các doanh nghiệp quy mô lớn với chuỗi khép kín.

Khuyến nghị về chiến lược giao dịch, ông Khoa nhấn mạnh trạng thái ảm đạm hiện tại chỉ mang tính ngắn hạn, đồng thời mặt bằng định giá của nhiều nhóm ngành đã trở nên hấp dẫn cho mục tiêu tích lũy trung dài hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt tối thiểu khoảng 40%, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật thiếu thanh khoản. Dòng tiền có thể được giải ngân từng phần vào các nhóm có câu chuyện lợi nhuận rõ ràng nếu thị trường giữ vững mốc hỗ trợ 1.820–1.830 điểm và có tín hiệu thanh khoản cải thiện.