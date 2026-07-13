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Tập đoàn Đạt Phương bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

| | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn Đạt Phương bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Tập đoàn Đạt Phương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Duẩn với thời hạn 5 năm kể từ ngày 9/7/2026.

Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) mới đây đã công bố quyết định về vấn đề nhân sự.

Theo đó, Đạt Phương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Duẩn với thời hạn 5 năm kể từ ngày 9/7/2026. Được biết, ông Duẩn sinh năm 1980, có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng Cầu Hầm.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng có quyết định về việc thành lập Ban Quản lý chất lượng - An toàn nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định trong Quy chế phân cấp chức năng, nhiệm vụ các phòng/ban, bộ phận trực thuộc Đạt Phương.

Tập đoàn Đạt Phương bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: DPG

Trong một diễn biến khác, DPG đã có văn bản gửi Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và quý cổ đông, quý nhà đầu tư, công bố thông tin liên quan đến việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt một số cá nhân về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu DPG trong giai đoạn từ 2/5 - 2/7/2024.

Cụ thể, phía Đạt Phương cho biết, đây là vụ việc liên quan đên hành vi giao dịch chứng khoán của các chủ thể độc lập trên thị trường, không phải là quyết định xử phạt đối với tập đoàn.

Các cá nhân, tổ chức được nêu trong thông tin xử phạt không phải là người nội bộ, người quản lý, người điều hành, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông lớn hoặc người có liên quan của Tập đoàn Đạt Phương theo hồ sơ quản trị và thông tin hiện có của công ty.

Công ty không có bất kỳ chủ trương nào liên quan đến các giao dịch chứng khoán nêu trong quyết định xử phạt. Các giao dịch trên thị trường chứng khoán do nhà đầu tư thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán của họ là hoạt động độc lập, nằm ngoài phạm vi kiểm soát, chỉ đạo hoặc quản lý của DPG.

Đạt Phương đang triển khai bình thường các hoạt động cốt lõi trong các lĩnh vực xây lắp, năng lượng, bất động sản và đầu tư phát triển dự án. Công ty luôn kiên định với định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Công ty cho rằng việc cơ quan quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ tính minh bạch của thị trường và bảo vệ chính các doanh nghiệp niêm yết hoạt động nghiêm túc.

Tập đoàn Đạt Phương cũng khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, khách quan và phân biệt rõ giữа hành vi giao dịch chứng khoán của cá nhân, tổ chức độc lập trên thị trường; hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của doanh nghiệp.

Biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của cổ đông, nhà đầu tư. Đạt Phương cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật; đồng thời duy trì việc trao đổi thông tin với cổ đông, nhà đầu tư trên tỉnh thần minh bạch, kịp thời, thận trọng và có trách nhiệm.


PV

An ninh tiền tệ

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