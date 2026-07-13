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Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 13/7-17/7, tỷ lệ cao nhất 50%

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Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 13/7-17/7, tỷ lệ cao nhất 50%

Trong tuần từ ngày 13/7/2026 đến ngày 17/7/2026, trên các sàn chứng khoán, có khoảng 33 doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là 50%.

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 33 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 13/7/2026 - 17/7/2026, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 3%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP May mặc Bình Dương (MCK: BDG, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng 15/7/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 (MCK: C32, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng 15/7/2026.

Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 13/7-17/7, tỷ lệ cao nhất 50% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp điển hình chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: CTCP Dược phẩm Imexpharm (MCK: IMP, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/7/2026.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex (MCK: VCG, sàn HoSE) trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Đồng thời, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng 15/7/2026.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:1.736, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 1.736 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/7/2026.


PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
cổ tức

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