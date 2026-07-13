SCIC sắp nhận thêm gần 1.400 tỷ cổ tức từ Vinamilk, "gà đẻ trứng vàng" mang về hiệu quả gấp 71 lần vốn đầu tư

Ngày 17/7 tới đây, Vinamilk (mã VNM) sẽ chi gần 3.900 tỷ đồng trả cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 18,5% bằng tiền. Với vai trò là cổ đông lớn nhất nắm giữ 36% vốn điều lệ Vinamilk, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ nhận thêm gần 1.400 tỷ đồng từ đợt cổ tức này.

Khoản đầu tư tăng giá gần 71 lần sau hơn 20 năm

Nhiều năm qua kể từ khi cổ phần hóa, Vinamilk vẫn luôn được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho SCIC với hiệu quả đầu tư vượt trội. Chỉ tính riêng tiền cổ tức và giá trị phần vốn tăng thêm đã mang lại cho cổ đông Nhà nước khoản lợi ích kinh tế hơn 106.000 tỷ đồng, gấp gần 71 lần giá trị vốn ban đầu.

Theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025, SCIC đã thu về 8.131 tỷ đồng cổ tức từ 42 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. Riêng Vinamilk đóng góp hơn 3.649 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng số cổ tức mà SCIC nhận được trong năm. Nếu tính cả khoản cổ tức sắp nhận, tổng số tiền cổ tức SCIC thu được từ Vinamilk kể từ sau cổ phần hóa đã lên đến 40.000 tỷ đồng.

Có thể thấy, cổ tức tiền mặt từ Vinamilk là một trong những nguồn thu cổ tức lớn nhất của ngân sách nhà nước trong nhiều năm qua. Không chỉ mang lại dòng tiền cổ tức ổn định, giá trị phần vốn nhà nước tại Vinamilk cũng tăng trưởng mạnh mẽ theo thời gian.

Tại thời điểm cổ phần hóa năm 2003, giá trị phần vốn nhà nước tại Vinamilk chỉ vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Đến tháng 6/2026, giá trị phần vốn mà SCIC đang nắm giữ đã tăng lên khoảng 44.095 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SCIC còn thu về khoảng 22.530 tỷ đồng từ các đợt thoái vốn tại Vinamilk trong giai đoạn 2003-2017.

Nếu cộng cả ba nguồn lợi ích gồm giá trị phần vốn hiện tại, cổ tức đã nhận và tiền thu từ các đợt thoái vốn, tổng giá trị đầu tư và lợi ích kinh tế mà SCIC thu được từ Vinamilk đạt khoảng 106.468 tỷ đồng, tương đương gần 71 lần so với giá trị phần vốn ban đầu sau cổ phần hóa.

Đây được xem là một trong những thương vụ đầu tư vốn nhà nước thành công nhất tại Việt Nam, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình cổ phần hóa cũng như sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động.

Nền tảng tài chính vững vàng, kết quả kinh doanh tăng trưởng

Nền tảng để Vinamilk duy trì chính sách cổ tức cao, đều đặn hàng năm chính là kết quả kinh doanh và tài chính vững mạnh. Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy Vinamilk đang trở lại giai đoạn tăng trưởng tích cực với doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 4.069 tỷ đồng, tăng tới 39,1%.

Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.458 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng này phản ánh hiệu quả từ việc tối ưu danh mục sản phẩm, mở rộng hoạt động xuất khẩu cũng như cải thiện biên lợi nhuận.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh và chi phí đầu vào, việc Vinamilk duy trì tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu lẫn lợi nhuận không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu ngành sữa mà còn giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn.

Hiện tại, Vinamilk đã xây dựng hệ thống gồm 15 trang trại và 16 nhà máy hiện đại tại Việt Nam, Mỹ, Campuchia và Lào, trở thành doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Việt Nam với mạng lưới phân phối phủ rộng trong nước và xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế. Sức mạnh thương hiệu của Vinamilk cũng tiếp tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Theo bảng xếp hạng Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, Vinamilk duy trì giá trị thương hiệu ở mức 2,6 tỷ USD, đứng thứ hai Việt Nam trong năm thứ tư liên tiếp và tiếp tục giữ vị trí thương hiệu thực phẩm giá trị nhất Việt Nam suốt 12 năm liền. Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn được xếp hạng AAA+ - mức cao nhất trong thang điểm đánh giá sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) của Brand Finance.

Ở phạm vi quốc tế, Vinamilk được Brand Finance đánh giá là thương hiệu sữa có tiềm năng phát triển mạnh nhất thế giới và nằm trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu. Theo Plimsoll Publishing Ltd, Vinamilk hiện đứng thứ 36 thế giới về doanh thu trong ngành sữa, đồng thời góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

Nhìn chung, Vinamilk vẫn là tài sản chiến lược đối với SCIC khi vừa tạo dòng tiền cổ tức ổn định hằng năm, vừa gia tăng đáng kể giá trị vốn đầu tư theo thời gian. Sau hơn 20 năm, hiệu quả từ khoản đầu tư này không chỉ được đo bằng hàng chục nghìn tỷ đồng cổ tức đã thu về mà còn trở thành minh chứng tiêu biểu cho giá trị mà một doanh nghiệp đầu ngành có thể tạo ra khi duy trì tăng trưởng bền vững, quản trị hiệu quả và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.