Ông Hoàng Sỹ Quyết xin từ nhiệm

Mới đây, CTCP Sonadezi Giang Điền (mã: SZG) công bố đơn từ nhiệm của ông Hoàng Sỹ Quyết, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT SZG vì lý do cá nhân.

Ông Hoàng Sỹ Quyết sinh năm 1981, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sonadezi Giang Điền từ ngày 18/12/2023 và được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị công ty vào tháng 5/2024.

Trước khi gia nhập Sonadezi Giang Điền, ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Cây xanh Nhơn Trạch, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Nhơn Trạch, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Ở một diễn biến liên quan, doanh nghiệp mới hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 vào cuối tháng 6 vừa qua. Với tỷ lệ thực hiện 20%, SZG đã chi khoảng 110 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, Sonadezi Giang Điền đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 197 tỷ đồng, giảm lần lượt 25% và 17% so với thực hiện năm 2025. Cổ tức 2026 dự kiến duy trì ở mức 20% bằng tiền mặt.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng cho thuê 20ha đất công nghiệp, thực hiện gia hạn hoặc chuyển nhượng đối với 2 nhà xưởng.

Đồng thời điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN Giang Điền nhằm mở rộng quỹ đất kinh doanh sau khi quy hoạch chung đô thị Trảng Bom được phê duyệt.

Quý 1/2026, Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 133 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 68 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.