Cổ phiếu PNJ "thủng" đáy, xuống thấp nhất 15 tháng

Áp lực bán tiếp tục bao trùm cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) trong phiên giao dịch sáng 13/7.

Chốt phiên sáng, PNJ giảm 4,72% xuống còn 44.400 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 15 tháng, kể từ cuối tháng 4/2025. Thanh khoản tăng vọt khi có tới 3,4 triệu cổ phiếu được sang tay chỉ trong buổi sáng, cho thấy áp lực thoát hàng vẫn ở mức cao.

Với thị giá hiện tại, vốn hóa của PNJ chỉ còn khoảng 22.950 tỷ đồng. Bất chấp lực cầu "bắt đáy" xuất hiện trong những phiên gần đây, đi kèm khối lượng khớp lệnh ở mức cao, cổ phiếu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng và tiếp tục dò đáy.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị giá giảm sâu, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý thông báo đã bán hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 8/7. Diễn biến trái chiều giữa hoạt động bán ra của cổ đông tổ chức và kế hoạch mua vào của lãnh đạo, người liên quan đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực giảm giá.

Diễn biến liên quan, HĐQT PNJ vừa thông báo ngày 17/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ mới, PNJ cần xử lý 169.559 cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu theo quy định.

Đà giảm của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.