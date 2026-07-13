Tự nhận 'Top 1', 'số 1 Việt Nam', công ty bảo hiểm bị xử phạt 200 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV 200 triệu đồng do đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định các thông tin "Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới" và "Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam" là chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV còn bị buộc cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và trang mạng xã hội Facebook "Tập đoàn Bảo hiểm DBV".

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đến nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời đã đăng tin cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử và trang Facebook "Tập đoàn Bảo hiểm DBV".

Thông tin được đăng tải ngày 10/7 trên website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương). Tuy nhiên, từ ngày 10/7 đến nay (13/7), fanpage chính thức của Tập đoàn Bảo hiểm DBV không có thông tin cải chính theo yêu cầu từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Tập đoàn Bảo hiểm DBV là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tiền thân là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm 2024, công ty bảo hiểm DBI (Hàn Quốc) trở thành cổ đông chiến lược và sở hữu 75% cổ phần VNI. Doanh nghiệp chính thức đổi tên thành DBV từ tháng 5/2025 sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.