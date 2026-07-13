Chứng khoán SBS chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cao gấp đôi thị giá

Công ty CP Chứng khoán SBS (mã: SBS, sàn UPCoM) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026.

Theo đó, Chứng khoán SBS dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Gia Long và Phạm Ngọc Chiến. Trong đó, mỗi người dự mua 7,5 triệu cổ phiếu, sau đợt chào bán, mỗi nhà đầu tư sở hữu 4,64% vốn SBS. Trước đó, cả hai nhà đầu tư này không sở hữu cổ phiếu SBS nào.

Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đáng nói mức giá này cao gấp đôi so với thị giá cổ phiếu SBS hiện tại. Nếu hoàn tất, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.466 tỷ đồng lên mức 1.616 tỷ đồng.

Với 150 tỷ đồng dự kiến thu về, SBS sẽ dùng 70 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động tự doanh và 80 tỷ đồng cho giao dịch ứng trước, ký quỹ chứng khoán. Thời gian giải ngân trong năm 2026 đến hết năm 2027.

Về 2 cá nhân tham gia đợt chào bán này, theo tìm hiểu ông Nguyễn Gia Long là cổ đông sở hữu tới 90% cổ phần tại Công ty TNHH Bất động sản Hưng Đức, trụ sở tại tầng 2 tòa nhà Danang Plaza, số 16 đường Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tại thời điểm tháng 1/2026, công ty này có vốn điều lệ gần 500 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Gia Long nắm 90%, Cao Thị Hồng Nhật nắm 5%, Hoàng Quang Vinh và Nguyễn Hữu Luận mỗi người nắm 2,5%. Trong đó, cổ đông Nguyễn Hữu Luận chính là ông chủ sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Phương Trang.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Chứng khoán SBS cũng thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc được chủ động quyết định điều chỉnh, thay đổi tên gọi mới của Công ty theo thủ tục hoặc ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài, bền vũng kể từ năm 2026 trở về sau.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, đại hội thông qua chỉ tiêu doanh thu từ 120-140 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3-5 tỷ đồng.



