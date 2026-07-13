Việt Nam sắp có công ty chứng khoán vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán SSI (mã: SSI) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 500,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ được nhân 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong năm 2026 sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

SSI vừa hoàn tất đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại là 2.503.089.220 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 25.030 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành sắp tới, vốn điều lệ của SSI dự kiến vượt 30.000 tỷ đồng, giành lại vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường hiện đang thuộc về TCBS (27.739 tỷ).

Năm 2026, HĐQT SSI lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so với thực hiện năm 2025.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, SSI dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Số tiền dự chi là hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó kéo dài chuỗi gần 20 năm liên tiếp chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông, bắt đầu từ năm 2007 – điều chưa một công ty chứng khoán nào khác làm được.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI hiện ở mức 25.650 đồng/cp.﻿