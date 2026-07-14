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SUV điện 7 chỗ của Toyota lỡ hẹn ra mắt

| | Thị trường

Hãng xe Nhật cho biết sẽ lùi thời điểm sản xuất mẫu Toyota Highlander thuần điện mới, dù mẫu SUV này vẫn chưa chốt lịch cụ thể ra mắt thị trường.

Hồi đầu năm nay, Toyota từng gây chú ý khi công bố thế hệ Highlander mới chuyển sang hệ truyền động thuần điện. Khi đó, hãng hé lộ mẫu SUV này dự kiến được đưa ra thị trường vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, chia sẻ với Carscoops , Toyota xác nhận tiến độ sản xuất đã bị chậm lại, nhưng không tiết lộ nguyên nhân cụ thể. Với diễn biến mới, nhiều khả năng đến đầu năm 2027 mẫu SUV điện 7 chỗ này mới có thể xuất hiện ở đại lý.

Các sự kiện giới thiệu mẫu SUV dành cho truyền thông đã được lùi lịch và hiện chưa có thời gian tổ chức mới. Hãng cho biết việc trì hoãn nhằm tạo thêm thời gian để hoàn tất những điều chỉnh cuối cùng trước khi ra mắt.

Toyota cũng chưa xác nhận việc chậm tiến độ sản xuất có ảnh hưởng đến kế hoạch mở bán Highlander thuần điện hay không, đồng thời không công bố thời điểm bắt đầu sản xuất mới.

Đại diện Toyota cho biết thời gian trì hoãn sẽ kéo dài ít nhất 8 tuần. Hiện chưa rõ việc trì hoãn có tác động tới hai mẫu SUV điện dùng chung nền tảng với Highlander là Subaru Getaway và Lexus TZ hay không.

Đáng chú ý, Toyota cũng xác nhận với Cars.com rằng các phiên bản Highlander sử dụng động cơ xăng và hybrid sẽ tiếp tục được sản xuất đến hết tháng 12 năm nay.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng hãng có thể đang kéo dài vòng đời của các phiên bản động cơ đốt trong nhằm tối ưu lợi nhuận trước khi chuyển sang thế hệ Highlander thuần điện. Dù vậy, Toyota vẫn khẳng định định hướng lâu dài của mẫu SUV này là chỉ sử dụng nền tảng xe điện.

Bất chấp việc bước vào giai đoạn cuối vòng đời, dòng SUV Toyota Highlander vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt là phiên bản hybrid. Theo báo cáo tài chính quý II của Toyota, doanh số Highlander từ đầu năm đến nay tăng 6,7%, riêng biến thể hybrid tăng trưởng tới 48,9%.

Xu hướng chuyển dịch này phản ánh rõ qua tổng doanh số xe điện hóa của hãng với mức tăng 21,1%, trong đó RAV4 Hybrid tiếp tục là đại diện bán chạy nhất.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

Từ Khóa:
Toyota, Highlander

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