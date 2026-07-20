Phát hiện tàu Trung Quốc dài 70 mét, di chuyển liên tục 760 km không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện nhiệm vụ lớn

Trung Quốc vừa hạ thủy "Yun Tao số 1", tàu chở hàng đường thủy nội địa chạy bằng hydro lớn nhất nước này, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển vận tải phát thải thấp và xây dựng chuỗi công nghiệp hydro nội địa.

Lễ hạ thủy diễn ra ngày 16/7 tại thành phố Triệu Khánh (tỉnh Quảng Đông). Con tàu do Công ty Công nghệ Năng lượng Hydro Quảng Đông Yuntao phối hợp với Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc (CSSC) phát triển và chế tạo. Đây được xem là dự án tiên phong hướng tới xây dựng tuyến vận tải đường thủy nội địa tiêu chuẩn sử dụng hydro tại lưu vực Châu Giang.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bước vào giai đoạn triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, trong đó hydro và các nguồn năng lượng mới được xác định là một trong những trụ cột của chiến lược giao thông xanh. Theo Kế hoạch hành động về bảo tồn năng lượng và giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2026-2028, Bắc Kinh khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng nhiên liệu sạch cho các phương tiện vận tải đường thủy nội địa nhằm giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

Với trọng tải 2.000 tấn, "Yun Tao số 1" hiện là tàu chở hàng chạy bằng hydro lớn nhất Trung Quốc. Khác với nhiều dự án thử nghiệm trước đây, con tàu được thiết kế để phục vụ hoạt động vận tải thương mại quy mô lớn, hướng đến vận chuyển hàng hóa trên các tuyến sông thay vì chỉ mang tính trình diễn công nghệ.

Tàu có chiều dài 70 m, rộng 14 m và tầm hoạt động khoảng 760 km sau mỗi lần tiếp nhiên liệu. Theo nhà phát triển, tàu có thể vận chuyển khoảng 140 container hoặc các loại hàng rời như quặng, than đá và ngũ cốc, đáp ứng nhu cầu khai thác trên các tuyến vận tải đường thủy nội địa.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống động lực. "Yun Tao số 1" được trang bị hệ thống pin nhiên liệu hydro hàng hải hoàn toàn do Trung Quốc tự phát triển, kết hợp với hệ thống pin lithium mở rộng để bảo đảm khả năng vận hành ổn định.

Cụ thể, tàu sử dụng ba tổ máy phát điện pin nhiên liệu hydro, mỗi tổ có công suất 260 kW, đi kèm hệ thống quản lý năng lượng thông minh và nhiều lớp bảo vệ an toàn đối với nhiên liệu hydro. Toàn bộ quá trình vận hành được thiết kế theo mục tiêu không phát thải carbon, không phát thải khí ô nhiễm và giảm tiếng ồn so với tàu sử dụng động cơ diesel truyền thống.

Theo Công ty Năng lượng Hydro Yuntao, hệ thống truyền động mới có khả năng chịu tải lớn, độ bền cao và mức tiêu thụ hydro thấp. Với cùng điều kiện khai thác và tải trọng, tàu dự kiến tiêu thụ khoảng 1 kg hydro/km, trong khi chi phí nhiên liệu thấp hơn từ 25-30% so với tàu diesel cùng loại.

Ngoài hệ thống động lực, thân tàu cũng được tối ưu hóa nhằm giảm lực cản của nước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác. Con tàu còn được trang bị hệ thống định vị và cảnh báo sớm thông minh, cho phép vận hành an toàn trên nhiều điều kiện đường thủy phức tạp như vùng nước nông, ghềnh thác hoặc các khu vực có yêu cầu bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp kỳ vọng "Yun Tao số 1" sẽ trở thành mô hình mẫu để nhân rộng trên các tuyến vận tải nội địa, giúp các hãng vận tải giảm phát thải carbon mà vẫn duy trì khả năng chuyên chở, hiệu quả kinh tế và tính an toàn trong khai thác.

Việc đưa vào hoạt động tàu chở hàng chạy bằng hydro trọng tải lớn cũng được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngành hydro của Trung Quốc, đồng thời mở ra hướng đi mới cho quá trình xanh hóa lĩnh vực vận tải đường thủy trong những năm tới.