Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cắt giảm nhiều thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

| | Thị trường

Thông tư 85 có hiệu lực từ 15/9, cắt giảm nhiều thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Từ ngày 15/9, nhiều thủ tục trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa theo Thông tư số 85 của Bộ Tài chính, giúp giảm hồ sơ và thời gian xử lý, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bỏ quy định sử dụng kết quả phân tích để phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thông tư cũng bổ sung quy định cho phép sử dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tiêu chí kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành để xác định tên gọi, mô tả và mã số đối với hàng hóa chưa đủ cơ sở phân loại.

Trường hợp người khai hải quan vắng mặt, việc lấy mẫu chỉ cần có sự chứng kiến của một trong các bên liên quan theo quy định. Đồng thời, bổ sung quy định về lưu mẫu hàng hóa trong trường hợp phát sinh khiếu nại đối với kết quả phân tích, phân loại.

Theo Hoàng Nam

VTV

Sự kiện: Nông nghiệp 100 tỷ USD

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Ấn Độ tràn sang Việt Nam với giá rẻ kỷ lục - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Ấn Độ tràn sang Việt Nam với giá rẻ kỷ lục - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu Nổi bật

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay Nổi bật

Láng giềng Việt Nam đón tin vui từ Trung Đông

Láng giềng Việt Nam đón tin vui từ Trung Đông

13:01 , 20/07/2026
Giá bạc phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng

Giá bạc phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng

10:35 , 20/07/2026
Bảng hiệu 'trắng' tiếng Việt, khách nội vừa xem vừa đoán... bên trong bán gì?

Bảng hiệu 'trắng' tiếng Việt, khách nội vừa xem vừa đoán... bên trong bán gì?

10:24 , 20/07/2026
Samsung cắt giảm hơn 700 việc làm, mảng di động lần đầu tiên trong lịch sử có thể sắp báo lỗ

Samsung cắt giảm hơn 700 việc làm, mảng di động lần đầu tiên trong lịch sử có thể sắp báo lỗ

10:22 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên