Cắt giảm nhiều thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Từ ngày 15/9, nhiều thủ tục trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa theo Thông tư số 85 của Bộ Tài chính, giúp giảm hồ sơ và thời gian xử lý, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bỏ quy định sử dụng kết quả phân tích để phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thông tư cũng bổ sung quy định cho phép sử dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tiêu chí kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành để xác định tên gọi, mô tả và mã số đối với hàng hóa chưa đủ cơ sở phân loại.

Trường hợp người khai hải quan vắng mặt, việc lấy mẫu chỉ cần có sự chứng kiến của một trong các bên liên quan theo quy định. Đồng thời, bổ sung quy định về lưu mẫu hàng hóa trong trường hợp phát sinh khiếu nại đối với kết quả phân tích, phân loại.