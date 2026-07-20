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Giá bạc phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng

| | Thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.145.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.211.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 57,1 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 58,9 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:53 ngày 20/7. phục hồi nhẹ so với phiên cuối tuần trước, tương đương tăng khoảng hơn 600.000 đồng/thỏi.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 56 USD/ounce, dao động ở mức thấp nhất trong tám tháng qua.﻿

Các cuộc tấn công leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và triển vọng tăng lãi suất. Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích mới nhằm vào Iran hôm Chủ nhật 19/7, trong khi Tehran tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ đã thực sự sụp đổ và cho biết họ đã chặn bốn tàu đi qua eo biển Hormuz vào cuối tuần.

Giá dầu hiện đã tăng khoảng 30% so với mức thấp nhất hồi tháng 7, làm tăng nguy cơ các ngân hàng trung ương có thể thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, hôm thứ Sáu đã cùng với một số lượng ngày càng tăng các quan chức Fed cảnh báo về lạm phát dai dẳng. Thị trường hiện đang dự báo khoảng 53% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, tăng từ 47% một ngày trước đó.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến gần đây cho thấy yếu tố trú ẩn an toàn không còn đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý như trước. Ngay cả vàng cũng vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6, cho thấy yếu tố địa chính trị hiện không còn đủ sức nâng đỡ thị trường kim loại quý như trước.

Ông nhận định, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed hiện mới là yếu tố chi phối mạnh nhất đối với xu hướng giá bạc.

Theo James Hyerczyk, đợt điều chỉnh của bạc nhiều khả năng vẫn chưa kết thúc. Nếu thị trường chưa xuất hiện lực mua đủ lớn, áp lực bán có thể tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn.

Ông cũng lưu ý rằng hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, cùng với việc nhiều quỹ đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cắt giảm vị thế, vẫn đang tạo ra áp lực đáng kể lên thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc những phiên tăng gần đây chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều, mà mới chỉ phản ánh hoạt động mua kỹ thuật sau khi giá giảm sâu.

Giá bạc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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