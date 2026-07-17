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Giá bạc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025

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Giá bạc tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần.

Sáng ngày 14/7, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.089.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.154.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 55,7 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 57,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục giảm gần 2 triệu đồng/thỏi so với phiên hôm qua, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ ở mức 55 đô la USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, khiến áp lực lạm phát và lo ngại về lãi suất tiếp tục là vấn đề hàng đầu. Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần này, trong khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của nước này vào tuần tới nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được bước đột phá.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ ở các nước láng giềng, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa và sự gián đoạn kéo dài nguồn cung năng lượng từ khu vực.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến được công bố trong tuần này phần lớn đã loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 7, ngay cả khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết của mình về việc khôi phục sự ổn định giá cả. Tuy nhiên, thị trường vẫn chia rẽ về việc liệu Fed có tăng lãi suất vào tháng 9 hay không, khiến kim loại không sinh lời này tiếp tục chịu áp lực.

Giá bạc sáng ngày 14/7: quay đầu giảm

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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