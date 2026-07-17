Giá bạc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025

Sáng ngày 14/7, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.089.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.154.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 55,7 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 57,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục giảm gần 2 triệu đồng/thỏi so với phiên hôm qua, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ ở mức 55 đô la USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.