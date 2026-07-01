Một hãng xe điện đang bán tại Việt Nam muốn dựng 3.000 trạm sạc siêu nhanh tại châu Âu

Hãng xe điện Trung Quốc BYD đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng sạc tại các thị trường quốc tế nhằm hỗ trợ quá trình mở rộng kinh doanh và thúc đẩy doanh số xe điện.

Theo thông tin BYD cung cấp cho South China Morning Post, hãng đặt mục tiêu đưa vào vận hành 6.000 trạm sạc nhanh ở nước ngoài trước cuối tháng 3/2027. Trong đó, châu Âu sẽ là thị trường trọng điểm với khoảng 3.000 trạm sạc, bên cạnh 2.000 trạm tại châu Mỹ và 1.000 trạm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các trạm sạc sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh thế hệ mới của BYD. Theo công bố của hãng, một số mẫu xe điện thuần pin có thể bổ sung phạm vi hoạt động hơn 900 km sau chưa đầy 10 phút sạc.

Tại Trung Quốc, BYD hiện vận hành hơn 7.000 trạm sạc nhanh và đặt mục tiêu nâng con số này lên 20.000 vào cuối năm nay. Song song với việc mở rộng mạng lưới trong nước, hãng cũng đang đẩy mạnh triển khai công nghệ sạc nhanh tại các thị trường quốc tế nhằm hỗ trợ chiến lược toàn cầu hóa.

Theo ông Qian Kang, chủ sở hữu một doanh nghiệp cung cấp bảng mạch điện tử cho ngành ô tô tại tỉnh Chiết Giang, kế hoạch xây dựng 6.000 trạm sạc xe điện ở nước ngoài trong thời gian ngắn cho thấy tham vọng mở rộng rất lớn của BYD.

"Việc xây dựng mạng lưới 6.000 trạm sạc ở nước ngoài trong chưa đầy một năm phản ánh tham vọng quốc tế hóa mạnh mẽ của hãng xe điện BYD. Hạ tầng sạc cần phát triển song song với doanh số để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng xe điện", ông nhận định.

Theo ông Qian, nhu cầu xe điện trên thế giới đang tăng nhanh trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động sau những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Đây được xem là cơ hội để các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc mở rộng thị phần quốc tế.

BYD đang đẩy mạnh sự hiện diện tại các thị trường lớn trên toàn cầu.

Số liệu do BYD công bố cho thấy hãng đã giao hơn 471.000 xe ra thị trường nước ngoài trong nửa đầu năm 2026, tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng khoảng 20% ghi nhận trong năm 2025. Tuy nhiên, công ty chưa công bố số lượng trạm sạc đang vận hành bên ngoài Trung Quốc.

Theo dự báo của công ty tư vấn AlixPartners công bố hồi tháng 6, các hãng ô tô Trung Quốc có thể xuất khẩu khoảng 10 triệu xe trong năm nay, tăng 41% so với năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà sản xuất xe điện như BYD nhờ lợi thế về quy mô sản xuất và công nghệ.

Từ vị thế nổi tiếng với các mẫu xe điện phổ thông có giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.770 USD) tại thị trường nội địa, BYD những năm gần đây đã mở rộng sang phân khúc cao cấp thông qua các thương hiệu Yangwang và Denza.

Mới đây, hãng cũng đã giới thiệu mẫu coupe thể thao Denza Z tại Lễ hội Tốc độ Goodwood (Anh). Theo các nhà phân tích, mẫu xe này được phát triển để cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911 tại thị trường châu Âu.

Theo BYD, Denza Z được trang bị hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus do hãng tự phát triển, giúp tăng độ ổn định khi vào cua ở tốc độ cao và cải thiện khả năng kiểm soát thân xe. Mẫu xe hai cửa này cũng sử dụng pin Blade (pin lưỡi dao) của BYD với thiết kế tối ưu mật độ năng lượng và khả năng chống quá nhiệt.