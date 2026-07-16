Bỏ qua lời đồn rút khỏi Việt Nam, MG chơi lớn: Tặng tới 110 triệu cho khách mua xe, quyết đấu lại các đối thủ Trung Quốc đang lên

MG Việt Nam vừa thông báo đã đạt mốc 40.000 xe bàn giao tại thị trường trong nước sau khoảng 6 năm hoạt động. Đồng thời, hãng cũng công bố hợp tác với VPBank để triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng mua xe.

Theo thông tin từ MG, chương trình áp dụng cho một số mẫu xe gồm MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50. Khách hàng có thể vay tối đa 80% giá trị xe, với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu theo điều kiện của chương trình.

Bên cạnh đó, trong tháng 7/2026, MG cũng triển khai chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ kết hợp với gói tài chính từ VPBank đối với các mẫu xe kể trên. Hãng cho biết tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 110 triệu đồng, tùy từng phiên bản và điều kiện áp dụng.

Việc bổ sung các giải pháp tài chính diễn ra ngay sau khi MG công bố cột mốc 40.000 xe bán ra tại Việt Nam. Trong đó, mẫu SUV cỡ B MG ZS đạt doanh số cộng dồn 25.000 xe, trở thành sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu tại thị trường trong nước.

Theo đại diện MG Việt Nam, bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và nguồn cung phụ tùng nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng xe của khách hàng.

Hiện danh mục sản phẩm của MG tại Việt Nam gồm sedan, SUV, MPV và xe điện. Hãng cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE), hybrid (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) và thuần điện (BEV) trong thời gian tới, trong đó SUV vẫn là phân khúc trọng tâm.

Động thái hợp tác với ngân hàng cho thấy các hãng xe ngày càng chú trọng đến các giải pháp tài chính bên cạnh sản phẩm và dịch vụ hậu mãi, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang có mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ mua xe được kỳ vọng sẽ góp phần giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận ô tô hơn, đặc biệt ở phân khúc phổ thông.