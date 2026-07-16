Sun PhuQuoc Airways hiện diện tại Thái Lan, khai trương đường bay Bangkok - Phú Quốc từ 8/8/2026

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại diện doanh nghiệp lữ hành, đại lý và đối tác tại Thái Lan, cùng sự tham dự của Ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan và Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Marketing Quốc tế, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT).

Tại hội thảo, hãng giới thiệu kế hoạch khai thác, sản phẩm dịch vụ và định hướng phát triển thị trường. Theo lịch bay, chặng Phú Quốc - Bangkok khởi hành lúc 10h35, hạ cánh lúc 11h55; chiều ngược lại khởi hành từ Bangkok lúc 13h10 và đến Phú Quốc lúc 14h30.

Là hãng hàng không full-service đầu tiên khai thác đường bay này, Sun PhuQuoc Airways mang đến trải nghiệm trọn gói với giá vé đã bao gồm suất ăn nhẹ, 23kg hành lý ký gửi miễn cước và chính sách giá dành cho trẻ em chỉ bằng 75% giá vé người lớn.

Ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan tại sự kiện

Hành trình được mở rộng từ mặt đất lên bầu trời với chuỗi dịch vụ đồng bộ như hotel check-in, phòng chờ Sun Executive Lounge và không gian khoang mang phong cách "Resort in the Sky", tích hợp hệ thống giải trí không dây IFE cùng thực đơn kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt - Á - Âu.

Không gian khoang mang phong cách "Resort in the Sky"

Nhân dịp khai trương đường bay, hành khách khởi hành từ Bangkok trong giai đoạn từ 8/8/2026 đến 8/2/2027 sẽ được tặng vé cáp treo Sun World Hon Thom và hưởng ưu đãi lên tới 30% đối với nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi trong hệ sinh thái Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc. Bên cạnh đó, khách đặt vé theo nhóm từ hai người trong thời gian từ 11/7 đến 10/8/2026 cũng được giảm giá vé lên tới 30%.

Thông qua chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature của Sun Group, hành khách có thể tích lũy điểm để đổi vé thưởng, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi và tận hưởng nhiều đặc quyền trong toàn hệ sinh thái. Với hai hạng thẻ cao nhất được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu qua Ngân hàng NCB và VISA, Sun Signature góp phần mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng trong suốt hành trình.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Marketing Quốc tế, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại sự kiện

Sun PhuQuoc Airways còn hướng tới xây dựng hành trình trọn vẹn cho du khách khi đến Phú Quốc nhờ lợi thế hệ sinh thái. Hành khách khởi hành từ Bangkok trong giai đoạn từ 8/8/2026 đến 8/2/2027 sẽ được nhận vé trải nghiệm cáp treo khám phá Sun World Hon Thom, cùng ưu đãi nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc lên tới 30%.

Là một trong những trung tâm hàng không lớn nhất Đông Nam Á, Bangkok với sân bay quốc tế Suvarnabhumi sở hữu mạng lưới kết nối rộng khắp tới hàng trăm điểm đến trên thế giới. Không chỉ gia tăng lựa chọn di chuyển giữa hai trung tâm du lịch của khu vực, đường bay Bangkok - Phú Quốc còn mở rộng khả năng tiếp cận của Phú Quốc tới dòng khách quốc tế trung chuyển qua Thái Lan, từ Nam Á, Trung Đông đến châu Âu.

Sun PhuQuoc Airways từng bước hiện thực hóa chiến lược "Rise to the World"

Sau Bangkok, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp tục phát triển mạng bay tới Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Trung Á, đồng thời nâng quy mô đội tàu lên 32 chiếc trong năm 2026 nhằm đáp ứng kế hoạch tăng trưởng. Song song với quá trình mở rộng, hãng tiếp tục duy trì chất lượng khai thác với tỷ lệ đúng giờ (OTP) trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 85,71%, cao hơn 10,21 điểm phần trăm so với mức bình quân toàn ngành (75,5%).

Việc liên tục mở rộng mạng bay quốc tế song hành với đầu tư đội tàu và duy trì chất lượng vận hành cho thấy những bước đi nhất quán của Sun PhuQuoc Airways trong chiến lược "Rise to the World", từng bước đưa Phú Quốc trở thành điểm kết nối hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam và khu vực.