MPV điện Wuling Grango mở bán tại Việt Nam: Xe 7 chỗ giá 499 triệu đồng, sạc đầy đi khoảng 300 km, hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW
Wuling Grango chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết 499 triệu đồng. Mẫu MPV thuần điện 7 chỗ sở hữu phạm vi hoạt động khoảng 300 km mỗi lần sạc, cấu hình ghế 2+2+3 cùng hai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc trong giai đoạn đầu.
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Sau thời gian giới thiệu, Wuling Grango mở bán tại Việt Nam với mức giá niêm yết 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ được định vị ở phân khúc phổ thông, hướng đến cả khách hàng gia đình lẫn người dùng kinh doanh dịch vụ.
Theo công bố từ nhà phân phối, khách hàng đặt cọc xe trong tháng 7 sẽ có hai lựa chọn ưu đãi.
Với chương trình thứ nhất, người mua chỉ cần thanh toán trước từ 38 triệu đồng khi sử dụng gói vay của Mirae Asset. Gói vay có tỷ lệ hỗ trợ lên đến 90% giá trị xe, thời hạn tối đa 8 năm. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ vốn 12 triệu đồng và tặng bộ sạc AC 7 kW trị giá 13,5 triệu đồng.
Ở chương trình còn lại, khách hàng được hỗ trợ chi phí sạc điện trị giá 12 triệu đồng cùng bộ sạc AC 7 kW trị giá 13,5 triệu đồng, tổng giá trị ưu đãi lên tới 25,5 triệu đồng.
Wuling Grango có kích thước tương đương nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ
Wuling Grango sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi theo kiểu 2+2+3, trong đó hàng ghế giữa sử dụng hai ghế độc lập có bệ tỳ tay. Theo hãng, khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 3.300 lít khi gập các hàng ghế phía sau.
Danh sách trang bị ngoại thất gồm đèn pha LED tích hợp chiếu xa/gần và điều chỉnh độ cao chùm sáng, đèn phanh trên cao LED, trong khi đèn hậu vẫn sử dụng bóng halogen. Gương chiếu hậu chỉnh cơ, cửa sổ trước chỉnh điện còn cửa sổ hàng ghế sau là loại trượt.
Bên trong khoang lái, xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Bluetooth, USB, radio và camera lùi. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin 3,5 inch. Xe còn có điều hòa chỉnh cơ với cửa gió cho cả hàng ghế trước và trên trần xe, vô-lăng trợ lực điện EPS cùng cổng USB và nguồn điện 12V.Mô-tơ điện 75 kW, phạm vi hoạt động khoảng 300 km
Wuling Grango sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau.
Nguồn năng lượng đến từ bộ pin lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.
Xe sử dụng chuẩn sạc CCS2, hỗ trợ sạc AC tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC công suất tối đa 50 kW. Bộ sạc theo xe có công suất 1,76 kW.
Trang bị an toàn đáp ứng nhu cầu cơ bản
Hệ thống khung gầm của Wuling Grango sử dụng treo trước MacPherson độc lập và treo sau phụ thuộc dạng nhíp lá. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.
Các trang bị an toàn bao gồm một túi khí cho người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảnh báo người đi bộ, giám sát áp suất lốp TPMS gián tiếp, khóa cửa tự động theo tốc độ, mở khóa tự động khi xảy ra va chạm và hệ thống chống trộm điều khiển từ xa.
Với mức giá niêm yết 499 triệu đồng, Wuling Grango trở thành một trong những mẫu MPV thuần điện 7 chỗ có giá bán thấp nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Trong thời gian tới, sức cạnh tranh của mẫu xe sẽ phụ thuộc vào chi phí sử dụng thực tế, mạng lưới hạ tầng sạc cũng như phản hồi từ người dùng sau khi những chiếc xe đầu tiên được bàn giao.
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