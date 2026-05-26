Wuling Darion - MPV mới giá dự kiến hơn 700 triệu đồng tại Việt Nam: Lớn hơn Innova Cross, cửa lùa như Carnival, chạy 500km/sạc

Wuling tại Việt Nam đã cập nhật lại dải sản phẩm năm 2026 trên website, thu hẹp danh mục chỉ còn 4 mẫu xe. Ngoài hai mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Bingo và Macaron đã được các đại lý chào bán từ trước, hãng bổ sung hai dòng xe đa dụng (MPV) gồm Grango và Darion. Trong đó, Darion là tên gọi mới xuất hiện, thay thế cho tên gọi Nexus từng lộ diện trước đây trong kế hoạch sản phẩm của hãng.

Thời điểm còn mang tên Nexus, mẫu MPV này từng được đồn đoán có giá bán dự kiến cho 2 phiên bản thuần điện (EV) là 730 triệu và 799 triệu đồng, tương ứng với quãng đường di chuyển lần lượt là 450 km và 500 km. Theo thông tin từ đại lý, dòng xe này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay.

Theo website của hãng, Wuling Darion có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.910 x 1.850 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm. Kích thước này nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Xe có thiết kế cửa trượt bên hông như Carnival.

Không gian nội thất bên trong được bố trí cấu hình 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2-2-3, với hàng ghế thứ hai chỉnh cơ 4 hướng và hàng ghế thứ ba chỉnh được góc tựa lưng. Khu vực khoang lái của mẫu MPV này sở hữu màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch, một màn hình điện tử khác sau vô-lăng, khu vực trung tâm tối giản với rất ít nút bấm vật lý.

Về khả năng vận hành, thông tin chi tiết về loại động cơ và dung lượng pin cụ thể tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được hãng công bố. Để tham khảo, phiên bản EV tại thị trường Indonesia sử dụng động cơ điện đơn trục trước công suất 150 kW (tương đương 204 PS), mô-men xoắn 310 Nm, đi kèm bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh.

Phiên bản thuần điện tại Việt Nam có quãng đường di chuyển đạt 450-500 km. Xe tích hợp cổng sạc CCS2 chuẩn Châu Âu với thời gian sạc nhanh DC từ 30% đến 80% mất 20 phút, và thời gian sạc AC từ 20% đến 100% mất 9 giờ. Người lái có thể tùy chọn 4 chế độ vận hành khác nhau tùy theo điều kiện di chuyển.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái trên Darion cho thị trường Việt Nam được trang bị ở mức cơ bản bao gồm hệ thống phanh ABS/EBD/ESC, phanh tay điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) kèm theo giải pháp bảo vệ từ hệ thống 4 túi khí. Điểm nhấn trong công nghệ đến từ camera 360 độ có tính năng nhìn xuyên gầm.

Với giá bán dự kiến như vậy, Wuling Darion sẽ cạnh tranh BYD M6 - một mẫu MPV thuần điện khác đến từ Trung Quốc.