Sử dụng xăng E10, từng loại phương tiện tương thích ra sao?

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 hãng xe: Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki, cơ bản các đời xe đều tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi về mặt kỹ thuật.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1-6

Riêng với Hãng xe Suzuki, các đời xe đều tương thích và không thay đổi về mặt kỹ thuật, trừ các đời xe: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125, GD110.



VAMM chia sẻ hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10, song cần lưu ý việc xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Thông tin về phương tiện tương thích với xăng E10, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết đánh giá sơ bộ của VAMA cho thấy, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, VAMA quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, khi xăng E10 chưa phổ biến và các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, có thể gặp các vấn đề về vận hành khi sử dụng xăng E10.

Theo thông tin từ một hãng thành viên của VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 với hoạt động của các xe này.

Qua rà soát, các hãng đều có nhận định chung là đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006, sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

VAMA ủng hộ chủ trương mở rộng bán xăng sinh học E10 RON95 của Chính phủ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tại thời điểm góp ý vào tháng 8-2025, VAMA cho rằng việc ngay lập tức bán 100% xăng E10 trên thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu dòng xe cũ không tương thích với xăng E10.

Vì vậy, hiệp hội này đề xuất bán song song xăng E10 với xăng khoáng, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có xe tương thích chủ động chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10.

Cùng với đó, VAMA cũng đề xuất kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10 trong tất cả các khâu: Từ phối trộn, tồn trữ, vận chuyển, phân phối. Việc sử dụng xăng E10 RON95 cần có mức tiêu chuẩn khí thải tối thiểu là Euro 4 để thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là áp dụng mức này từ ngày 1-1-2017 và áp dụng mức 5 từ ngày 1-1-2022 với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.